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VK Teams расширил возможности для видеоконференций

Корпоративный суперапп VK Teams запустил новые инструменты для видеоконференций. Пользователи смогут проводить вебинары более чем на 300 человек, модерировать и записывать звонки, обсуждать вопросы в чате встречи. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Teams также расширил возможности для модерации общения в конференциях. Благодаря опции «Зал ожидания» организатор может подтвердить или отклонить запрос пользователя на участие в звонке. Это позволит сохранить конфиденциальность встреч. В обновленной версии удобнее модерировать конференции: управлять микрофонами аудитории в звонке и снижать влияние фоновых звуков, а также адаптировать отображение участников в галерее. Еще одна новая опция VK Teams — запись звонков. Файл сохранится на сервере, а затем бот пришлет его в мессенджер. Новая функциональность доступна компаниям по модели on-premise, а также пользователям платного тарифа облачной версии VK Teams.

«Суперапп VK Teams объединяет ключевые сервисы для взаимодействия сотрудников: мессенджер, таск-трекер, интеграцию с почтой, календарем и внутренними сервисами, аудио- и видеозвонки. Благодаря этому сотрудники могут решать большую часть задач и совместно работать с документами в едином цифровом пространстве», — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech.

В чате встречи пользователи могут обмениваться сообщениями, отправлять файлы, проводить опросы и ставить задачи благодаря встроенному органайзеру. Если встреча регулярная, вся переписка сохранится: во время следующих звонков можно будет найти нужные материалы с прошлых встреч в истории чата. В настоящий момент функциональность доступна по модели on-premise, позднее будет доступна в облачной версии.

Кроме того, клиентам on-premise версии будут доступны технологии SIP-телефонии. Сотрудники смогут подключать пользователей к видеоконференции по номеру телефона, осуществлять вызовы из VK Teams на городские и мобильные номера. Это позволит организовать работу колл-центра с приемом звонков в VK Teams и подключать к видеоконференции пользователей без доступа в интернет.

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