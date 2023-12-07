Еще четыре малых села появились на «цифровой карте» Сибири

Более 1000 жителей Красноярского края будут на связи в этот Новый год, смогут поздравить родных и близких с наступающими праздниками, посмотреть новогодние фильмы всей семьей или послушать любимые песни. Инженеры «Мегафона» построили базовые станции в малых населенных пунктах Казачинского, Тасеевского, Дзержинского и Сухобузимского районов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

С появлением сотовой связи от «Мегафона» деревня Топол Дзержинского района может стать новой точкой притяжения для эко-туристов и любителей пеших прогулок по пересеченной местности. Недалеко от населенного пункта находятся Маслеевские или, как еще их называют Топольские столбы. Эти скалы не так широко известны и легкодоступны, как красноярские, но настоящие любители хайкинга должны оценить этот уникальный памятник природы. Здесь постоянно проживают 150 человек. За три месяца, с момента запуска базовой станции, жители позвонили около 280 тыс. раз, причем 92% звонков было сделано с использованием технологии VoLTE.

Село Веселое Тасеевского района стоит обособленно в лесной местности. Ближайший населенный пункт – в получасе пути на машине, а расстояние до Красноярска – 185 км. Село Дудовка Казачинского района тоже расположено в удалении от автомобильных трасс и железнодорожных путей. В советское время здесь работал совхоз «Кемское», а сейчас есть предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и переработкой лесопродукции.

Еще одна базовая станция была построена в деревне Малиновка, где проживает около 300 человек. Населенный пункт находится в левобережной части Сухобузимского района примерно в 84 км от Красноярска. В советское время работали колхоз «Борьба» и совхоз «Горский», а сейчас функционирует сельскохозяйственное предприятие «Агровит».

Теперь сельчанам стали доступны все возможности сети LTE: современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит/с и другие цифровые сервисы, в том числе те, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными цифровыми образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Также и работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

«Мы понимаем насколько важен и социально значим мобильный интернет в современной жизни, особенно для жителей малых и удаленных населенных пунктов. Зачастую для них это единственный способ поддерживать связь с внешним миром: общаться с родственниками и друзьями в соцсетях и мессенджерах, вести блоги, учиться и работать онлайн, а при необходимости — оперативно связаться с экстренными службами», – сказал Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае.

Строительство телеком-сети шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 75,8 млн клиентов.