Малочисленные села Новосибирской области впервые вышли в сеть

В 17 населенных пунктах Новосибирской области впервые появился доступ к мобильной связи и скоростному интернету. Базовые станции в небольших деревнях установил «Мегафон» при поддержке правительства Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Современные телеком-услуги стали доступны для жителей села Юрки Чановского района, Баган Доволенского района, Воскресенка Баганского района, Пушкарево Ордынского района, Большеречка Болотнинского района, Старый Тартас Венгеровского района, Витинск Северного района, Горный Мошковского района, Ключевая Венгеровского района, Барабо-Юдино Чистоозерного района, Каменная Гора Тогучинского района, Борисоглебка Убинского района, Гербаево Краснозерского района, Новопреображенка Чановского района, Устюжанино Ордынского района, Никулино Татарского района и Локтенок Краснозерского района.

В этих поселениях живет от 200 до 500 человек. Из-за географической удаленности, сложного рельефа местности и небольшой численности населения развитие сотовой связи здесь было затруднено. Поставить села на «цифровые рельсы» помог проект по обеспечению сотовой связью малых населенных пунктов, реализуемый в рамках госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области».

«Мы завершили строительство объектов связи в рамках совместного проекта с властями – все телеком-объекты запущены в срок. Устойчивая мобильная связь и интернет не только делает жизнь сельчан комфортнее и проще, но и помогает расти бизнесу в удаленных районах области. Поэтому мы планируем и в следующем году вновь принять участие в проекте по цифровизации малочисленных поселений», – сказал директор «Мегафона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

«В этом году в рамках федеральных и региональных проектов мы построили 76 вышек сотовой связи, это рекордное количество. Услуги сотовой связи стали доступны для 16,1 тыс. жителей малых сел. Также средства областного бюджета направлялись на строительство распределительных волоконно-оптических линий связи до каждого дома. В результате реализации данного проекта доступ к высокоскоростному интернету получили жители 281 домохозяйства в 12 населенных пунктах региона», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Первым на связь вышло село Воскресенка Баганского района. Оно расположено почти в 500 км от Новосибирска, и чтобы добраться туда потребуется около шести часов езды на автомобиле. Одним из самых крупных поселений, в котором появилась сеть, является Локтенок. Этот населенный пункт имеет многовековую историю, при этом точную дату основания назвать сложно – примерно 1520-1600 г. Завершился проект строительством базовой станции в селе Устюжанино Ордынского района.

С появлением 4G интернета в этих и остальных 14 деревнях, сельчане получили возможность с помощью смартфона подать документы в госорганы, не выезжая в город, а также пользоваться банковскими сервисами, читать новости в интернете, обучаться в режиме онлайн, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку из любой точки села. Кроме того, развитие телеком-инфраструктуры дает новые возможности местным предприятиям, социальным учреждениям, сфере торговли.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 75,8 млн клиентов.