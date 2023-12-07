CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье

Абоненты «Мегафона» в Забайкалье теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью, а также общаться с родными при помощи высокоскоростного мобильного интернета. В десяти забайкальских селах оператор запустил современную мобильную связь четвертого поколения.

Расширение зоны покрытия 4G «Мегафона» проводилось в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». После выполнения технических мероприятий в селах Андронниково, Верхние ключи, Зюльзикан, Правые Кумаки, Баян-Булак, Лаха, Ара-Иля, Жиндокон, Ядрихино, Олочи у абонентов оператора появилась возможность активно пользоваться цифровыми сервисами на своих мобильных устройствах.

В этих поселениях совокупно проживает более двух тысяч человек, теперь прямо из дома они могут осуществлять удаленные платежи и оформлять государственные пособия с помощью смартфонов. Емкость сети позволяет передавать большой объем данных без потери скорости мобильного интернета. Вместе с тем сельчанам доступны звонки с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает качественное голосовое звучание и возможность выходить в интернет, не прерывая голосовой вызов.

«Малые населенные пункты региона переживают период преобразования и развития благодаря подключению к связи 4G. Это дает новые возможности для малого бизнеса, образования, повышает качество жизни для местного населения. Мы развиваем современную цифровую связь, обеспечиваем пользователям широкий доступ к высокоскоростному интернету», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 простых шагов: как заменить Jira

Освобожденных от армии ИТ-шников станет больше. В список добавят новые специальности

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

«Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Иностранцы на захотели расставаться с акциями HeadHunter

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще