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МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 90 тыс. семей Курска и Курчатова

МТС обновила сеть фиксированной связи в Курске и Курчатове. Скорость домашнего интернета выросла до 1 Гбит/c для 90 тыс. семей. У горожан также есть возможность экономить до 50% ежемесячно на домашних, мобильных и других сервисах МТС, объединяя их в один «пакет».

МТС обновила фиксированный интернет во всех районах города Курска. Например, недавно доступ к сети на скорости 1 Гбит/с появился в ЖК «Белорусский квартал» на Майском бульваре и ЖК «Дружба» на одноименном проспекте. Теперь к высокоскоростному домашнему интернету в Курске может подключиться каждая вторая семья, проживающая в зоне покрытия МТС.

В Курчатове гигабитный интернет пришел к жителям новостроек на улицах Ефима Славского, Садовой, Набережной и c. Успенка.

«Мы продолжаем развитие фиксированной сети в Курске и Курчатове, чтобы горожане подключались к сети на стабильно высокой скорости, необходимой для учебы, работы и развлечений. Гигабитный интернет особенно актуален для семей, где помимо смартфонов пользуются ноутбуками, smart-телевизорами и другими устройствами. Он позволяет без зависаний смотреть кино, участвовать в вебинарах, заниматься с онлайн-репетитором, загружать игры. При этом важны и технические характеристики гаджетов, чтобы они могли поддерживать такую высокую скорость», — сказал директор МТС в Курской области Семён Розенберг.

Для подключения скоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Уточнить, находится ли многоквартирный дом в проводной сети МТС, и сделать заявку на подключение жители Курска и Курчатова могут на сайте компании.

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