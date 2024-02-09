На такси до МЦД — в «Яндекс Картах» появился новый вид комбинированных маршрутов

В «Яндекс Картах» появился новый вид комбинированных маршрутов: теперь при планировании поездок на общественном транспорте приложение может предложить вариант с заказом такси до станции Московских центральных диаметров. Обновление поможет сделать поездку комфортнее и сократить общее время в пути.

Приложение предложит комбинированный маршрут, если он будет быстрее других вариантов. Оно само выберет оптимальную станцию МЦД, учитывая общее время в пути, ситуацию на дорогах и количество пересадок. Заказать такси можно прямо на этапе выбора маршрута.

Используя данные «Карт» о полосах дорожного движения, знаках и парковках, картографы разметили возле станций 355 точек высадки. Это места, где водители такси могут без нарушения правил остановить машину, а пассажиры — безопасно выйти из неё и быстро попасть на платформу. Точки подобраны так, чтобы сократить общее время в пути. Например, избежать длинного разворота на такси там, где быстрее воспользоваться пешеходным переходом.

«Яндекс Карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В «Картах» можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.