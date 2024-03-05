Получить доступ к «СберБанк Онлайн» поможет выездной сервис Сбербанка

Выездной сервис Сбербанка пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение «Учет Онлайн» для доступа к «СберБанк Онлайн» на iOS. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбербанка, указав удобное время и место встречи с сотрудником. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сотрудники выездного сервиса готовы помочь обновить или скачать «СберБанк Онлайн» и для Android-устройств, а также ряд других приложений Сбербанка и его партнеров. Например, «СберИнвестиции» – приложение для розничных инвестиций на каждый день, «Здоровье плюс» для поддержки и контроля своего здоровья, «СберПраво» — сервис для получения юридических услуг и другие.

Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка: «Мы хотим, чтобы у клиента была возможность получать услуги любым удобным для него способом: в «СберБанк Онлайн», в офисе или другой удобной локации. Поэтому мы активно развиваем наш выездной сервис – одно из значимых направлений нашей сети дистрибуции. Помощь в получении доступа к Сбербанк Онлайн стала одной из самых популярных нефинансовых услуг в наших отделениях. Только за прошлый год сотрудники офисов совершили 5 млн установок приложения «СберБанк Онлайн». А за два месяца этого года – почти один млн, включая «Учет Онлайн». Поэтому мы решили распространить эту опцию и на наш выездной сервис. Теперь получить доступ к популярнейшему приложению Сбера можно не выходя из дома или своего офиса. Сотрудники не только помогут установить приложение, но и объяснят, как им пользоваться, а при необходимости помогут воспользоваться и другими продуктами Сбера».

В рамках выездного сервиса сотрудники Сбербанка доставляют и оформляют продукты банка и его партнеров. Он доступен более чем в 200 городах страны. Менеджеры привозят моментальные и именные дебетовые и кредитные «СберКарты», сим-карты «СберМобайл», оформляют образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки, помогают перевести заработную плату и пенсию в Сбербанк и т.д. Корпоративным клиентам сотрудники Сбербанка доставляют бизнес-карты, документы для внесения изменений в юридическое дело, ключи усиленной неквалифицированной электронной подписи и другие продукты.