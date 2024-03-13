Больше половины кировчан постоянно пользуются Telegram

МТС проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвёртом квартале 2023 г. По данным «МТС Ads», ежемесячное количество жителей Кировской области, пользующихся Telegram, составило 51% от общего числа жителей региона.

Telegram остаётся второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp*. Больше 70% пользователей используют мессенджер активно: в четвертом квартале 2023 г. 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени.

С момента блокировки в марте 2022 г. ежемесячное количество пользователей Instagram* в России снизилось на 35%. Тот же показатель Facebook* снизился на 77%**. Блокировка повлияла на переход пользователей в другие социальные сети, которые предлагают схожие возможности, в том числе в Telegram – ежемесячное количество его пользователей с марта 2022 г. выросло более чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.

Исследование проведено на основе обезличенных больших данных МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.

В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.

Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой AdTech- и MarTech-решений на основе технологий больших данных и искусственного интеллекта. Среди ключевых продуктов — платформа для самостоятельного запуска рекламы «МТС Маркетолог», платформа для рассылки сообщений «МТС Omnichannel», DSP для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP.

* принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

** сравнивались показатели февраля 2022 г. и декабря 2023 г., февраль 2022 г. – последний полноценный месяц работы социальных сетей Instagram и Facebook. Блокировка Facebook произошла 4 марта 2022 г., блокировка Instagram – 14 марта 2022 г.