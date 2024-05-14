В приложении «Мой id» появилась возможность просматривать документы детей

Столичные родители теперь могут просматривать в приложении «Мой id» сведения документов своих детей, в том числе свидетельства о рождении, паспорта, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. Для этого достаточно добавить сведения о ребенке в личном кабинете на портале mos.ru. Новая функция упростит заполнение онлайн-форм, заявлений, анкет и договоров, а также позволит быстро делиться данными документов с доверенными лицами, например для покупки билетов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Практически с момента запуска приложения “Мой id” пользователи просили добавить возможность просмотра документов детей. Родители довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда для заполнения анкеты или договора требуются сведения о ребенке. Разумеется, не всегда копии бумажных документов есть под рукой. Теперь “Мой id” решает эту проблему. Достаточно добавить всю необходимую информацию в личный кабинет на портале mos.ru, подключить функцию в приложении — и все нужные сведения будут доступны в любое время», – сказал Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы просмотреть сведения документов детей в «Мой id», нужно авторизоваться в приложении, открыть настройки, перейти в раздел «Управление документами» и во вкладке «Сервисы» активировать переключатель «Сведения о детях». После этого в разделах «Избранное» и «Документы» появится возможность выбрать ребенка, сведения документов которого можно отобразить в приложении.

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Мобильное приложение «Мой id» предоставляет жителям быстрый доступ к сведениям их документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС, карты москвича и единого читательского билета. Это позволяет горожанам всегда иметь эту информацию под рукой и при необходимости делиться ей с доверенными лицами. Цифровые версии некоторых документов представлены в виде штрихкодов и QR-кодов. Их можно использовать для получения городских услуг. После авторизации с помощью учетной записи портала mos.ru сведения, которые горожанин указал в своем личном кабинете или предоставлял при получении госуслуг, автоматически отобразятся в приложении. В настройках пользователь может самостоятельно выбрать те документы, которые он хочет использовать в приложении. Если какие-то из них не указаны в профиле на mos.ru, система предложит перейти на портал и заполнить их.

Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».