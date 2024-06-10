Маркетплейс Vino.Ru запустил «цифрового сомелье» на основе нейросети YandexGPT

Маркетплейс авторского российского вина Vino.Ru запустил чат-бот «Винтеллект», который помогает выбрать вино под настроение, повод и предпочтения пользователя. Бот на базе модели YandexGPT 3 Pro создала команда разработчиков Vino.Ru и «Гуреев.Про» – ИИ-студии, которая занимается стратегическим консалтингом в области машинного обучения. В обучении версии модели для «Винтеллекта» участвовали профессиональные сомелье. Сервис уже доступен в Telegram, а в ближайшее время заработает и на сайте маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Чат-бот извлекает из текстового запроса пользователя базовые параметры вина, такие как тип, сахар, крепость напитка и аромат, затем проводит семантический поиск по каталогу Vino.Ru и выбирает позиции, наиболее подходящие по описанию. На заключительном этапе сервис предлагает три товарных позиции и текстовую рекомендацию с пояснением выбора.

Для разработки чат-бота использовались несколько моделей классификации, обученные на основе датасета, собранного вместе с профессиональными сомелье. Разработчики использовали YandexGPT API, доступный в сервисе Foundation Models от Yandex Cloud. Для обучения нейросети разработчики собрали датасет из более 1000 примеров запросов, которые могут задавать клиенты.

В проекте использовались и другие сервисы облачной платформы Yandex Cloud. Разработку системы вели с помощью Yandex Managed Service for GitLab. Использовалась микросервисная архитектура. Результаты работы моделей записывались в объектное хранилище S3. В качестве базы данных использовалась PostgreSQL, а сами виртуальные машины были развернуты на платформе Yandex Cloud.

«Важным фактором при выборе большой языковой модели является хорошее владение русским языком и быстрая скорость ответов. Новая модель YandexGPT 3 Pro после дообучения по результатам внутреннего тестирования показала результаты лучше, чем GPT-4 от OpenAI, поэтому выбор пал именно на нее. В основе «Винтеллекта» лежат несколько одновременно работающих моделей, созданных специально для проекта. Чтобы обучить модель на знаниях профессионального сомелье, мы использовали оригинальную методологию, где детально воссоздавали процесс подбора вина с учетом запроса клиента и текущего ассортимента, а затем перекладывали его в алгоритм. Я понял, что мы достигли цели, когда сервис предложил вино, идеально соответствовавшее моим ожиданиям, но о котором я никогда не слышал. Это было удивительное открытие», – сказал Дмитрий Гуреев, руководитель ИИ студии «Гуреев.Про».

«Это был очень интересный опыт, ведь перед нами стояла задача объединить умение модели отвечать на вопросы пользователей , заложенные разработчиками модели YandexGPT, с уникальными знаниями сомелье. Кроме того, необходимо было адаптировать описание всех вин из каталога таким образом, чтобы поиск по ним был оптимальным и быстрым, а клиентам было удобно общаться с «Винтеллектом», – отметил Сергей Усик, операционный директор Vino.Ru.