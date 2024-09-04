Астрахань вошла в топ-5 самых бюджетных направлений летом 2024 года

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервисов путешествий МТС Travel и Bronevik.com проанализировала направления для летнего отдыха внутри страны. В число самых бюджетных направлений для летних путешествий вошла Астрахань. Средний чек проживания в отелях и других объектах размещения в каспийской столице составил 3,5 тыс. руб. за ночь, а средний чек по стране – 5,3 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поводов у туристов Астраханскую область летом немало. Путешественники приезжают на знаменитую астраханскую рыбалку, для созерцания цветущих лотосовых полей, посещения средневековой столицы Золотой Орды – Сарай-Бату и природных заповедников – Астраханского биосферного и Богдинско-Баскунчанского, а также прогулок на теплоходе по Волге.

«Отдых в регионе неразрывно связан с Волгой, поэтому в этом году к началу лета и сезона отпусков мы запустили первый аудиоспектакль о жизни на волжских берегах Астрахани «Волжские истории: Астрахань». Он начинается с Центральной набережной Астрахани и сопровождает жителей и туристов региона на речных прогулках. Мы видим, что подобные цифровые помощники пользуются спросом среди туристов и местных жителей», — сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

По данным аналитиков, среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Рыбинск Ярославской области – средняя стоимость проживания в сутки составила здесь 3,2 тыс. руб. Город привлекателен для туристов своей архитектурой и необычными вывесками в дореволюционном стиле, а также удобен поездок выходного дня из центральных регионов. Прошедшим летом количество бронирований в отелях и апартаментах Рыбинска выросло на 64% в годовом сопоставлении.

Самое дорогое жилье летом можно было арендовать на курортах близ Сочи — в Сириусе (10,7 тыс. руб. в сутки), на Красная Поляне (10,2 тыс. руб. в сутки) и в Адлере (8,6 тыс. руб. в сутки), а также в курортных городах Калининградской области Зеленоградске (10 тыс. руб. в сутки) и Светлогорске (8,6 тыс. руб. в сутки).

По данным МТС Travel, спрос на туристическое жилье по стране в летний период вырос на 34% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга и Казани – 9% и 3% от всех бронирований по стране соответственно. Кроме того, около 7% бронирований самостоятельными туристами пришлось на курорты Краснодарского края.