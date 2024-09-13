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«Эвритег» и Wone IT объявили о сотрудничестве в сфере защиты данных

Компании «Эвритег» и Wone IT объединили усилия для решения задач российского бизнеса в области защиты данных.

Количество инцидентов с утечками информации за первые полгода превысило все случаи за 2023 г. В фокусе злоумышленников остаются учётные данные и коммерческая тайна организаций. Ситуация с утечками персональных данных не лучше – только в феврале Роскомнадзор сообщил об инциденте с единовременной потерей 500 млн строк. Общее количество за полгода могло уже достигнуть 1 млрд строк. Основные места утечек: базы данных, файловые хранилища, корпоративные хранилища и облачные сервисы (CRM, ERP и др.).

В текущей ситуации государство рассматривает законопроект о введении штрафов для компаний, допустивших потерю данных клиентов.

«Эвритег» и Wone IT заключили партнёрское соглашение, чтобы помочь заказчикам с комплаенсом и сократить риски, связанные с утечками. В рамках соглашения компании сфокусируются на разработке, поставке и интеграции продуктов информационной безопасности.

Компания «Эвритег» с 2013 г. разрабатывает решения для защиты конфиденциальной информации: «Виртуальная комната данных» (ранее – EveryTag VDR) для безопасного хранения и обмена файлами, модули маркировки документов для выявления источников утечек. Новый продукт «Платформа безопасности данных» защищает базы данных, исключая обход защиты даже со стороны администраторов.

Wone IT – мультивендорный ИТ-интегратор, помогает в цифровом преобразовании коммерческим и государственным организациям. Компания занимается консалтингом по построению бизнес-процессов, внедрением бизнес-приложений, защитой инфраструктуры, поставкой лицензионного ПО и аппаратных решений.

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