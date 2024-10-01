Молодежь чаще полагается на профессионализм своего непосредственного начальника

57% работающих россиян доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Скепсис по отношению компетентности начальника растет с возрастом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения страны, имеющих руководство. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

57% россиян доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Доверие чаще испытывают женщины, чем мужчины (61% против 54% соответственно). Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет (61%).

22% не доверяют руководителю в профессиональной сфере. Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может в полной мере положиться на профессионализм непосредственного руководителя, — среди опрошенных старше 45 лет (28%).

Каждый пятый опрошенный затруднился с ответом: «Не вижу развития с моим руководителем. Нет мотивации, делегирование обязанностей и сплошные неоплачиваемые переработки».

Место проведения опроса: Россия, все округа; населенных пунктов: 367; время проведения: 20—30 сентября 2024 г.; исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее работу и руководителя; размер выборки: 1,6 тыс. респондентов