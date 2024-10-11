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Порталу государственных услуг Московской области 12 лет!

Сегодня особенный день – 12-летие портала госуслуг Подмосковья! Его запустили 11 октября 2012 г. С тех пор жители Подмосковья более 200 млн раз воспользовались его услугами и сервисами. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«За эти годы мы внедрили более 380 электронных сервисов для граждан и бизнеса. Сегодня на региональных Госуслугах зарегистрировано более 7,2 млн учетных записей ЕСИА! Это не просто цифры, история, в которой каждый из жителей – активный участник. С начала 2024 г. подано более 18 млн обращений. Госуслуги в цифре востребованы нашими жителями. Достижение, подтверждающее, что мы движемся в правильном направлении», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Подавать заявления на портале госуслуг Московской области могут физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Только в 2024 г. на регпортале запущено более тридцати новых услуг и сервисов для жителей и бизнеса, среди которых – комплексная услуга для молодых семей, выплаты пенсионерам, компенсация аренды жилья педагогам и соцработникам, аккредитация спортивных организаций, вывоз ненужных вещей, онлайн-договор по обращению с ТКО, онлайн-договор на оказание ветеринарных услуг и т.д. Кроме того, регулярно проводится оптимизация услуг: появляются сервисы предпроверки и автозаполнения, экспертные системы; к работе с документами заявителей привлекают искусственный интеллект.

«В июне появилась новая версия портала: она стала более современной и понятной. Теперь категории услуг находятся на уровне глаз, что позволяет легко и быстро находить нужную информацию. А с внедрением искусственного интеллекта процесс заполнения заявлений ускорился», – сказала Надежда Куртяник.

После обновления портала появились новая навигация и структура, изменился шрифт, цветовая гамма. Также на главной странице можно ознакомиться с правилами кибербезопасности и главными новостями Подмосковья.

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