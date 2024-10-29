RUVDS и ОКБ «Пятое поколение» выведут на орбиту спутник-платформу для разработчиков

Хостинг-провайдер RUVDS и АО «ОКБ Пятое поколение» подписали соглашение о разработке космического аппарата на базе пикоспутника TriSAT. Миссия аппарата, запуск которого запланирован на конец 2024 г. - начало 2025 г., будет заключаться в разработке Opensource-решений для малых спутников с привлечением энтузиастов и радиолюбителей. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Согласно документу, задачи, связанные с тестированием, разработкой и изготовлением аппарата выполнит АО «ОКБ Пятое поколение», а RUVDS обеспечит разработку и функционирование программной среды на бортовом компьютере. Кроме того, ИПМ им. М. В. Келдыша РАН разработает алгоритмы управления относительным движением группы спутников формата TriSat.

«Это наш второй аппарат на орбите, но если первый спутник был орбитальным сервером, то этот проект – полноценный полигон для теста программных решений. Условия работы на испытательном образце на Земле значительно отличаются от реального использования на орбите, когда немаловажную роль играют и достаточно скромные возможности аппарата по части электропитания, и ограниченный вычислительный ресурс, и другие параметры. Поэтому возможность протестировать свое решение на реально функционирующем аппарате по-своему уникальна, и именно эту возможность мы предлагаем любому желающему. Не сомневаюсь, что проект привлечет множество как ИТ-специалистов, так и начинающих космических инженеров, исследователей и ученых. Мы предоставляем платформу, а остальное – в их собственных руках», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Проект носит научно-исследовательский характер, но при этом компания допускает возможность предоставления мощностей аппарата для бизнес-структур на коммерческой основе.

«TriSAT — это одноплатный пикоспутник, масса которого не превышает 0,5 кг. В сечении он напоминает треугольник, который образуют сложенные солнечные панели, которые раскрываются уже на орбите. Несмотря на маленький размер космического аппарата, он обладает всеми характерными для спутника подсистемами: обеспечения электропитания, управления ориентацией в пространстве, радиопередатчиком. В качестве полезной нагрузки аппарат несет микрокомпьютер общего назначения с камерой, что и позволит выступить полноценной платформой для энтузиастов от мира ИТ и космических технологий», – отметил Владимир Бодров, коммерческий директор АО «ОКБ Пятое поколение».

Свой первый аппарат, спутник-сервер, разработанный компанией ООО «МКС» впервые в истории обеспечивший хостинг сайта из космоса, RUVDS вывел на орбиту летом 2023 г., с помощью космического аппарата «СтратоСат-ТК-1», разработанный компанией ООО «Стратонавтика». Позже компания провела первые первенства в области ИБ с применением спутников, провела исследование кибербезопасности космических аппаратов и установила сигнал с сервером RUVDS в Арктике.