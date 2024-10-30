«К2Тех»: стоимость содержания инфраструктуры для е-com выросла в полтора-два раза

ИТ-компания «К2Тех» провела всестороннее исследование, в ходе которого опросила и провела глубинные интервью с более чем 100 e-com директорами. «К2Тех» сосредоточились на выявлении актуальных трендов и идентификации ключевых вызовов, стоящих перед индустрией, а также проблем, с которыми e-com директора сталкиваются в своей ежедневной работе. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Основной проблемой 75% респондентов назвали сложности с самой платформой и оборудованием: бизнес растет быстрее скорости обновления инфраструктуры и е-commerce платформ. Респонденты отметили, что за последний год стоимость содержания e-com платформы в зависимости от различных факторов выросла в полтора-два раза. Также они отметили проблемы интеграции новых решений с другими системами, низкую скорость работы серверов, потерю стабильности в пиковые нагрузки и необходимость расширения функционала.

В топ-5 вызовов для сферы интернет-торговли также вошли риски информационной безопасности – об этом сообщили 68% респондентов. Среди угроз: внедрение SQL-кода, XSS и DDoS-атаки, фишинговые письма с вредоносными вложениями и ссылками, веб-скимминг, атаки с применением социальной инженерии на клиентов с целью получить доступ в личные кабинеты к их данным.

Построение долгосрочных отношений с клиентами для e-com площадок сейчас важнее, чем когда-либо. Растущая конкуренция и расходы на рекламу подталкивают компании максимально использовать пожизненную ценность клиента (LTV) и стремиться к персонализации предложений. При этом сложности с пониманием покупателей и их удержанием испытывают 65% респондентов.

«Стоимость привлечения новых клиентов очень быстро растет, поэтому сегодня как никогда важно сосредоточиться на укреплении длительных взаимоотношений. Удобство пользования продуктами и услугами, «бесшовный» опыт взаимодействия с компанией на всем жизненном пути продукта – это путь к росту лояльности клиентов. Необходимо быть выше ожиданий», – сказала директор по маркетингу компании «Барьер» Мария Кулешова.

Проблемы с аналитикой и данными актуальны для 34%. E-commerce компаниям, особенно тем, которые используют омниканальность, доступно изобилие информации из цифровых источников. Большой объем данных и источников создает не только возможности, но и сложности: данные нужно хранить и обрабатывать, причем их сложность и количество источников постоянно растет.

На нарушения и задержки в цепочках поставок, влияющие на своевременность доставки товаров, указали 29% опрошенных. Меняются глобальные логистические цепочки, а также растет стоимость доставки и обработки грузов.

Рост сферы интернет-торговли обеспечивают такие драйверы как потребность покупателей в экономии, развитие логистических каналов, модернизация платформ с переходом на российские решения, экспансия продаж в регионы, развитие B2B-порталов, открытие ритейлерами собственных маркетплейсов.

«Стремительный рост рынка интернет-торговли ставит перед компаниями приоритетную задачу по модернизации ИТ-инфраструктуры и e-commerce платформ. В условиях растущей конкуренции важно не только внедрять инновационные технологии, но и фокусироваться на развитии эффективных стратегий удержания клиентов», – сказал директор по продвижению решений в ритейле «К2Тех» Алексей Загайнов.

Для преодоления текущих вызовов компании интернет-торговли активно внедряют информационные технологии. Так, по данным исследования «Яков и Партнеры», опубликованного в мае 2024 года, от 3 до 5% бюджета на нейросети выделяет каждая вторая e-commerce компания, а 67% компаний уже применяют ИИ.

Наряду с инновациями, омниканальные стратегии являются важной частью сферы интернет-торговли. Согласно исследованию, 84% респондентов взаимодействуют по трем и более каналам со своими покупателями. Основными каналами продаж респонденты называют сайт/интернет-магазин, сторонние маркетплейсы, мобильное приложение и социальные сети. Также среди популярных каналов – офлайн-магазины и мессенджеры. Такой подход позволяет улучшить взаимодействие с клиентами и повысить их лояльность за счет гибкости и удобства.

Четкое понимание актуальных трендов жизненно необходимо для эффективного управления бизнесом в сфере интернет-торговли. Вместе с тем задача обеспечения безопасности и надежности инфраструктуры, требующая постоянного обновления платформ, станет ключевым фактором, способствующим развитию в условиях высокой конкуренции и быстро меняющейся бизнес-среды.