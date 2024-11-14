«Авито Путешествия» и «Купибилет» посчитали стоимость путешествия на Новый год в популярные города

Самым бюджетным вариантом отметить праздник станет поездка в Самару и Минеральные Воды, а больше всего денег россияне потратят на новогоднее путешествие в Сочи и Калининград. Санкт-Петербург оказался самым популярным направлением на новогодние праздники 2024/25 (среднее значение, рассчитанное на основе суточной стоимости всех забронированных на платформе квартир/домов в регионе с 29 декабря 2024 г. по восьмое января), вытеснив Москву на второе место. В среднем с учетом авиаперелета и двухдневного проживания россияне потратят на поездку в Северную столицу 53,4 тыс. руб. за двоих человек. Большим спросом также пользуются поездки на Новый год в Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург, как свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и сервиса покупки авиа и ж/д билетов «Купибилет». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Второе место в топе популярных направлений на новогодние даты занимает Москва. В среднем россияне потратят на аренду квартиры здесь 7,5 тыс. руб. в сутки, а с учетом авиабилетов в обе стороны двухдневная поездка обойдется в 52,4 тыс. руб. за пару. Замыкает тройку лидеров Сочи, при этом на путешествие сюда россияне тратят больше всего — 58,4 тыс. руб. за двоих человек.

В первую пятерку также вошли Минеральные Воды и Калининград. Стоимость новогодней поездки в эти города для пары путешествующих составит 45 тыс. руб. и 56,4 тыс. руб. соответственно. Чтобы добраться до Калининграда туристы тратят на перелет больше всего средств в сравнении с другими городами из топ-10 — 11,9 тыс. руб. за билет в одну сторону на человека.

Наиболее бюджетным вариантом отметить Новый год среди десятки популярных направлений оказалась Самара. За билет в одну сторону россияне в среднем заплатили 8,9 тыс. руб., а за аренду квартиры — 3,9 тыс. руб. в сутки. Таким образом, поездка на Новый год в Самару обходится в 43,4 тыс. руб. за двоих путешественников.

Некоторые россияне для посуточной аренды выбирали дом, коттедж или таунхаус, однако в этом случае цена поездки на Новый год увеличивается. Снять такое жилье стоит 16,9 тыс. руб. за сутки в среднем по стране. Самые доступные цены среди популярных у путешественников направлений аналитики зафиксировали в Уфе (12,1 тыс. руб.), Калининграде (13,7 тыс. руб.) и Екатеринбурге (15,4 тыс. руб.), а наиболее высокие — в Москве (48 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (23,1 тыс. руб.). В итоге стартовая цена путешествия в этом случае вырастает с учетом перелета до 65,8 тыс. руб. (при выборе Уфы), а максимальная — до 135,2 тыс. руб. (при выборе Москвы).

Как показало исследование, больше всего времени россияне планируют провести в Сочи и Минеральных Водах — здесь средняя длительность бронирования жилья составляет пять суток, а также в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и Самаре (по четверо суток).