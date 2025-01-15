«Авито Работа»: водитель-дальнобойщик – самая высокооплачиваемая рабочая специальность 2024 года

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения для рабочих специалистов и выяснили, что по итогам 2024 г. самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 180258 руб. (+43% за год) в месяц.

При этом зарплатные вилки для водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц, в зависимости от региона, опыта работы, специфики перевозок. Также уровень заработной платы во многом зависит от выбранного графика работы — наибольшее количество предложений для кандидатов связано с вахтовым методом.

Разные специальности водителей традиционно занимают верхние строчки рейтингов по уровню средних предлагаемых зарплат. Так, по итогам 2024 г. в топ-3 высокооплачиваемых профессий также вошли водитель рефрижератора и водитель трала: их средние уровни дохода достигли 164363 руб. в месяц (+12% за год) и 152779 руб. в месяц (+11%) соответственно. Как правило, данные специалисты получают почасовую или сдельную оплату. А уровень дохода, особенно при вахтовом или сменном графике, напрямую зависит от объемов работы. Также на зарплату может оказывать влияние тип перевозки — например, для доставки товаров с особыми условиями хранения могут быть предусмотрены более высокие ставки.

Четвертую позицию по росту зарплатных предложений занимает профессия промышленного альпиниста. Соискателям на эту должность предлагают в среднем 128557 руб. в месяц, что на 22% выше уровня прошлого года. Высокие зарплаты в этой профессии объясняются повышенной опасностью работы, а также востребованностью альпинистов для выполнения сложных строительных и технических работ на высоте, таких как монтаж на крышах зданий и установление инженерных конструкций. Финальный доход специалиста зависит от количества проектов и сложности работ.

Замыкает пятерку лидеров профессия бурильщика, для которой зарплатные предложения повысились на 38% и составили в среднем 124039 руб. в месяц. Эти специалисты востребованы в нефтегазовой отрасли, а также в горнодобывающей промышленности, где из-за сложности работ особенно ценятся высококвалифицированные кадры.

«На фоне увеличения объемов грузоперевозок и изменений в международной торговле важность транспортно-логистической сферы для экономики страны растет. Это создает высокую конкуренцию за квалифицированных специалистов среди работодателей, что, в свою очередь, способствует увеличению зарплат. Например, высокие зарплатные предложения у водителей-дальнобойщиков связаны не только с требованием к физической выносливости, но и с высоким уровнем ответственности специалиста. Эти работники выполняют сложные задачи – долгие переезды на большие расстояния, управление крупногабаритным транспортом в условиях сложных дорожных ситуаций и непредсказуемой погоды», — сказал Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы».