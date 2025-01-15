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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей

Интеграция «Биржи грузоперевозок ATI.SU» с онлайн-сервисом T-ID от «Т-Банка» позволит упростить процессы входа на сайт и верификации аккаунта для физических лиц, а также подтверждения профиля и оплаты услуг для юридических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Пользователи «Биржы грузоперевозок ATI.SU» получили возможность проходить ускоренную регистрацию и верификацию профиля и в дальнейшем моментально входить по T-ID с помощью номера телефона. Юридические лица помимо подтверждения аккаунта получат возможность пользоваться упрощенным способом оплаты — счета на оплату можно будет сформировать и отправить в личный кабинет банка прямо с платформы ATI.SU.

«Мы постоянно развиваем наши технологии для упрощения клиентского пути. Для нас важно, чтобы процесс авторизации и верификации не занимал большое количество времени, был бесшовным и безопасным. Наш продукт позволяет безопасно авторизовывать и верифицировать пользователя онлайн, а также подтверждать профили компаний, всего лишь за пару кликов, что упрощает процесс коммуникации. Новое партнерство с экосистемой сервисов ATI.SU даст возможность клиентам сервиса — грузовладельцам, перевозчикам, экспедиторам — получить ряд важных преимуществ и быстрее, и комфортнее решать свои задачи», — отметил Виталий Бегус, руководитель T-ID для партнеров.

Партнерство с «Т-Банком» нацелено как на физических, так и на юридических лиц, и это второй интеграционный проект «Биржи грузоперевозок ATI.SU» с банковским сервисом. В октябре 2023 г. было заключено стратегическое соглашение со Сбербанком, благодаря которому его клиенты могут по более упрощенной схеме работать на логистической платформе.

«Мы постоянно ищем возможности, чтобы сделать экосистему сервисов ATI.SU удобнее. Например, участникам «Биржи» уже доступны такие платежные решения, как СБП и MirPay. По нашим оценкам, в настоящее время более половины наших пользователей являются клиентами «Сбера и «Т-Банка». Поэтому такие партнерства становятся приоритетными для нас», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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