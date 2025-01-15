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Данные ДОМ.РФ помогут пользователям Домклик удобнее подбирать недвижимость

ДОМ.РФ и сервис Домклик реализовали обмен данными для онлайн-подбора недвижимости. Благодаря интеграции системы наш.дом.рф и платформы пользователи Домклик теперь могут видеть актуальные сведения о возводимых и уже готовых объектах и на их основе выбирать жильё.

Самые актуальные сведения будут применяться для оптимизации процессов аккредитации, поиска и покупки новостроек, одобрения недвижимости, оформления сделок в личном кабинете заёмщика, застройщика и менеджера по работе с партнёрами Домклик.

«Технологическое взаимодействие базируется на программном интерфейсе от ДОМ.РФAPI Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф. Он позволяет передавать достоверные и актуальные данные о застройщиках и объектах жилищного строительства, которые по закону хранятся в системе. В рамках интеграционного решения мы реализовали автоматизированную передачу данных наш.дом.рф для использования в более чем 15 сервисах экосистемы Домклик», – уточнил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Система наш.дом.рф на сегодняшний день содержит информацию о 100% рынка долевого строительства: 4,3 тыс. застройщиков, 12 тыс. домов и 2,4 млн квартир.

«Наш совместный проект стал ещё одним шагом на пути к цифровизации и прозрачности рынка недвижимости. За счёт интеграции в два раза сократится срок принятия решения об аккредитации новостроек, уменьшится срок рассмотрения пакета документов в банке за счёт получения их напрямую от наш.дом.рф. Это не только повышение удобства и скорости, но и доверия — теперь пользователи Домклик могут быть уверены в своём выборе жилья», — отметил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Всего же в режиме онлайн на платформу «Домклик» поступают свыше ста типов данных, в том числе сведения об объектах строительства, застройщиках, проблемных объектах, документах строительства и т.д.

Рекламаerid:2W5zFHEooj6Рекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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