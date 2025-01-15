«МегаФон» расширил инфраструктуру связи в садовых массивах под Ульяновском

К началу 2025 г. «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в садовых массивах под Ульяновском. Новые скорости мобильного интернета позволят любителям загородной жизни эффективнее проводить время — узнавать советы по уходу за растениями, делиться фото урожая и отдыхать за просмотром видео.

Чтобы обеспечить надёжное интернет‑соединение и скорость передачи данных до 100 Мбит/с, оператор запустил дополнительное телеком‑оборудование в садовом товариществе «Юрманки» в пригороде Ульяновска. Также более быстрая загрузка стала доступна на территории СНТ «Авиастроитель» и «Городок», расположенных поблизости. Теперь владельцы земельных участков могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.

Технические специалисты «МегаФона» установили в частном секторе телеком‑оборудование, работающее в среднем и высоком диапазонах частот. Такое решение даёт уверенный сигнал и достаточную ёмкость для обслуживания абонентов.

«Мы провели работы уже сейчас, так как многие владельцы домов в СНТ живут там постоянно. При этом в тёплое время года нагрузка на сеть здесь увеличится: кто‑то из горожан будет приезжать каждые выходные, кто‑то — переберётся сразу на несколько месяцев. Проведённые мероприятия позволят в полной мере обеспечить всем им доступ к цифровым сервисам», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Даже зимой видна потребность в быстром интернете в этих локациях. Сразу после расширения покрытия ежемесячный дата‑трафик в садовых товариществах составил порядка 4 ТБ, что равно объему 2,7 тыс. кинофильмов в разрешении для смартфона.