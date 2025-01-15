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На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии

Более 420 тыс. жителей республики получили новое качество сотовой связи и увеличенную скорость передачи данных в своих смартфонах. «МегаФон» реализовал масштабную программу рефарминга, которая позволила нарастить емкость сети и повысить производительность телеком-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора провели модернизацию объектов связи в Абакане, Черногорске, Сорске, Абазе и Саяногорске, где проживает две трети всего населения республики. Также цифровые изменения затронули 29 населенных пунктов в Усть-Абаканском, Таштыпском, Ширинском, Алтайском, Боградском, Аскизском, Орджоникидзевском и Бейском районах Хакасии.

Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE – техническое решение для наращивания емкости сети в условиях растущих нагрузок. Он дает возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались и в сжатые сроки увеличить скорость передачи данных, где это необходимо. При этом модернизация базовых станций не влияет на качество голосовой связи – оставшейся емкости достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать звонки в стандарте GSM на высоком уровне.

В результате проведенных работ скорость передачи данных в среднем увеличилась на 20%. Теперь еще больше абонентов могут одновременно пользоваться любыми цифровыми сервисами – слушать музыку онлайн, фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение, обмениваться файлами в соцсетях и мессенджерах и др.

Модернизация сети в среднем частотном диапазоне также обеспечила абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители Хакасии. Как показывает статистика «МегаФона», 77% звонков они совершают в сетях четвертого поколения.

Связь улучшилась в многоквартирных и частных жилых домах, государственных, медицинских и образовательных учреждениях, парках и торговых центрах, на автодорогах, остановках общественного транспорта, железнодорожных станциях и других объектах городской инфраструктуры.

«В республике активно генерируют онлайн-трафик не только местные жители, но и многочисленные туристы, которые круглый год посещают Хакасию. Год к году абоненты «МегаФона» «прокачали» на 37% больше гигабайт мобильного интернета. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы заблаговременно улучшаем покрытие LTE-сети. В 2024 г. наша компания построила 11 новых и модернизировала более 150 действующих базовых станций в регионе. Это позволило повысить качество предоставляемых мобильных услуг и в популярных местах отдыха, и в городах, и в сельской местности», — сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

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