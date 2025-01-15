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На территории музея Пушкина в Берново появился мобильный интернет

Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен посетителям пушкинской усадьбы, расположенной в Старицком районе Тверской области. Технические специалисты «МегаФона» запустили новое оборудование и предоставили устойчивый LTE-сигнал более 20 тысячам туристов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые телеком объекты работают в диапазонах LTE‑1800 (4G) и GSM-900, благодаря которым обеспечивается уверенное голосовое и интернет-соединение на большой площади, а сигнал лучше проникает в помещения. Использование нескольких частот позволяет увеличить емкость передачи канала данных и обслуживать большее количество абонентов на высоких скоростях.

Музей в деревне Берново — один из ключевых объектов Пушкинского кольца Верхневолжья. Это круговой маршрут в Тверской области, длиною около 250 км, на котором находятся места, связанные с их посещением Александром Сергеевичем Пушкиным, а именно: путевые дворцы, помещичьи усадьбы, парки, церкви, гостиницы, мосты и кузницы. Туристический маршрут был разработан в 1970 году одновременно с созданием двух пушкинских музеев, один из которых и расположен в Берново.

«Все чаще наших абонентов интересует не только пляжный отдых, но и нестандартные места для экскурсионного отпуска. За год активность туристов в сети в регионе выросла на 20%, а это значит, что путешественники с SIM-артами «МегаФона» являются активными пользователями интернет‑трафика. Наш высокоскоростной мобильный интернет позволит гостям музея моментально делиться со своими близкими впечатлениями от сохраненного здесь наследия великого поэта», — отметил директор «МегаФона» в Тверской области Станислав Лосев.

Чаще всего за впечатлениями по пушкинским местам приезжают посетители из Москвы, Санкт‑Петербурга и соседних регионов: Смоленска и Великого Новгорода. Всего почтить память великого поэта в Берново приезжает более 20 тыс/ туристов из 74 регионов России.

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