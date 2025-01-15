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Один из десяти пользователей мобильных устройств сталкивается с угрозами безопасности - исследование «Яндекс Браузера»

Каждый месяц «Яндекс Браузер» предупреждает более 9 млн пользователей о потенциальной угрозе при открытии сайтов. По статистике сервиса, на компьютерах и ноутбуках такие предупреждения хотя бы раз в месяц видят 5,3% пользователей, а на мобильных устройствах — 11,4%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самой распространенной опасностью остается фишинг: с сайтами, которые крадут личные и банковские данные, ежемесячно сталкиваются 7,6% пользователей «Браузера». Эта угроза больше распространена на телефонах. Предупреждения каждый месяц видят 9,6% использующих мобильную версию, причем владельцы Android сталкиваются с фишингом на 10% чаще, чем пользователи iPhone.

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Яндекс

Топ других распространенных угроз зависит от типа устройства, на котором запущен Браузер. Так, пользователи версии для компьютеров чаще сталкиваются с опасностью установки нежелательных программ, а пользователи «Браузера» для телефонов — с мошенническими интернет-магазинами и платными мобильными подписками, оформленными без их согласия.

Если пользователи «Яндекс Браузера» переходят на опасные страницы, игнорируя уведомления об угрозе, то они рискуют стать жертвами мошенников и подвергнуть опасности свои персональные и банковские данные. Исследователи «Яндекса» выяснили, кто, несмотря на риски, чаще пропускает такие предупреждения. В среднем 17,2% пользователей на компьютерах и 12,5% на мобильных устройствах хотя бы раз в месяц игнорируют оповещения. Среди мужчин доля игнорирующих предупреждения об угрозе в 2,3 раза выше, чем среди женщин. А пользователи в возрасте от 18 до 34 лет чаще не обращают внимание на потенциальную опасность, чем люди более старшего возраста.

«Яндекс Браузер» не только предупреждает пользователей о посещении вредоносных сайтов, но также проверяет скачанные файлы на наличие угроз и блокирует их. Каждый месяц технология признает опасными более 500 тыс. файлов.

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Яндекс

В 2024 г. «Яндекс» внедрил в «Браузер» нейросеть, которая стала проверять сайты на признаки фишинга в реальном времени. Алгоритмы могут практически мгновенно анализировать более сотни факторов, указывающих на потенциальную угрозу — например, дату создания страницы и количество времени, которое пользователи проводят на ней. Это позволило быстрее обнаруживать вредоносные ссылки и выявлять новые виды фишинга.

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