Учителя Подмосковья будут проходить аттестацию быстрее

На портале госуслуг Московской области ускорили аттестацию педагогических работников с 90 календарных дней до 30 рабочих. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После успешного прохождения аттестации и присвоения категории учителя начинают получать надбавки к окладу. Оптимизация электронной услуги позволяет ускорить этот процесс, благодаря чему результаты станут известны значительно раньше. Таким образом, доплата назначается быстрее», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Аттестация – это способ подтверждения навыков и опыта учителя. Для ее проведения необходимо подать на региональном портале госуслуг заявление о присвоении первой или высшей квалификационной категории. Также можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста.

Онлайн-услуга доступна в разделе «Образование» – «Подтверждение квалификации и документов об образовании» – «Квалификация специалистов».