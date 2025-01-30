Как Cofix снизил нагрузку на HR с помощью популярного мессенджера

Международная сеть кофеен Cofix встроила чат-бот в W******p от edna, чтобы упростить процесс найма персонала. Благодаря этому команда из трех рекрутеров закрывает все массовые вакансии в кофейнях в России. За год они обрабатывают более 45 тыс. заявок от соискателей, четверть из которых доходит до этапа собеседования. Об этом CNews сообщили представители edna.

До 2021 г. все отклики на вакансии обрабатывались по телефону. С ростом сети кофеен объемы найма стали расти, а активность по звонкам, наоборот, снижалась. Так как основная часть соискателей на массовые вакансии — молодые люди поколения Z, они предпочитают текстовое общение голосовому. Так, 15% зумеров общаются с компаниями только текстом, а почти половина (46%) считают самым удобным каналом мессенджеры.

Чтобы повысить конверсию откликов в закрытие вакансии, Cofix полностью обновила систему найма и стала использовать для общения с кандидатами W******p. Для повышения «доходимости» кандидатов на собеседование нужно было автоматизировать общение в комплексе: ускорить обработку заявок, всегда быть на связи и давать быстрые ответы соискателям.

Подходящее решение предложила компания HR Messenger. Она подключает многоканальных чат-ботов, интегрированных с мессенджерами и сайтами для поиска работы, где рекрутеры общаются с сотрудниками и соискателями. Партнером для подключения стала edna — провайдер решения для бизнес-коммуникаций W******p Business API. Cofix подключила W******p и интегрировала чат-бот для обработки откликов соискателей с агрегаторов для поиска работы и QR-кодов, размещенных на рекламной продукции и в кофейнях.

«В сети Cofix команда из трех рекрутеров отвечает за точечный, линейный и массовый найм, развивает бренд работодателя, систему онбординга и адаптации, корпоративную культуру. Решать эти задачи таким небольшим штатом позволило внедрение чат-бота в W******p. Сейчас чат-бот обрабатывает более 45 тыс. обращений в год, остается на связи 24/7 и моментально отвечает на вопросы кандидатов. Соискатель может сразу получить интересующую его информацию и не потерять интерес к вакансии из-за долгого ожидания ответа. Таким образом удалось увеличить доходимость кандидатов на собеседование до 25%. Стажировку из них начинают около 2 тыс., а порядка 1000 стажеров устраиваются на работу после успешной сдачи сертификации», — сказала Мария Воробьева, руководитель отдела подбора персонала, международная сеть кофеен Cofix.

«Рынок труда становится все более конкурентным. Чтобы быстрее нанимать сотрудников и развивать бизнес, необходимо использовать новые инструменты. Так, мессенджеры позволяют обрабатывать большое количество запросов от соискателей в любое время, являются привычным и удобным каналом коммуникации для большинства людей. Например, использование популярного мессенджера W******p помогает эффективнее коммуницировать с соискателями и быстрее закрывать вакансии. Компании, подключающие W******p Business API, ведут все общение с потенциальными сотрудниками через единый бизнес-аккаунт. Это позволяет сохранять всю историю общения с кандидатом в одном окне и иметь круглосуточный доступ к технической поддержке», — отметил Николай Ванд, владелец продукта в edna.

В дальнейшем Cofix планирует расширить возможности использования W******p. Например, задействовать его в процессе онбординга, для проведения экзит-опросов увольняющихся сотрудников и т.д.