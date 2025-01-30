CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила 4G в девяти населенных пунктах на юге Красноярского края

ПАО «МТС» сообщает о запуске сети LTE в девяти населенных пунктах, расположенных на юге Красноярского края. В результате работ по расширению покрытия LTE доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 3500 жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС накрыла деревни и села Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Краснотуранского, Идринского и Курагинского районов. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами и банковскими приложениями. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи автомобилистам, следующим из Красноярска к Шалоболинской писанице, насчитывающей более 500 плоскостей с древнейшими рисунками, или заливу Сыда — самому крупному в акватории Красноярского водохранилища.

В зоне покрытия скоростного мобильного интернета МТС оказалось село Средняя Шушь, расположенное в 40 км от поселка Шушенское. Здесь проживают старообрядцы-беспоповцы часовенного согласия, которые переселялись в населенный пункт с начала двухтысячных годов из разных районов Красноярского края. Известно, что в семьях старообрядцев пользуются современной бытовой и сельскохозяйственной техникой, автомобилями и средствами связи. При этом в Средней Шуши сохранились деревенские дома и ворота, украшенные резьбой в стиле русского узорочья.

Цифровой апгрейд получили также жители нескольких старинных сел сибирского юга. Одним из таких поселений стало село Большой Хабык, основанное во второй половине 18 века переселенцами из Пензенской и Нижегородской губерний. Сейчас уличная сеть села насчитывает более десятка улиц, в Большом Хабыке действует общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, ФАП, отделение связи и несколько магазинов, куда зашла сеть LTE от МТС.

«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Красноярском крае. В 2024 г. наша связь стала доступна в более пятидесяти населенных пунктах региона. Например, МТС первой из операторов запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края. В конце прошлого года мы обновили сеть на участке федеральной трассы М-54 и автодорогах «Богучаны-Кодинск» и «Ачинск-Ужур-Троицкое», а также в малых городах региона. Важно, чтобы сельчане могли пользоваться современными цифровыми сервисами, а у водителей и пассажиров, которые путешествуют по краю, всегда была возможность оставаться на связи», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира

Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***

На Ozon, Wildberries и «Авито» по паспорту. Россиян хотят заставить регистрироваться в онлайн-магазинах и сайтах объявлений через «Госуслуги»

Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28%

Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов

Разозленные наглостью ИИ-компаний сайты тайком внедряют новое оружие против поисковых роботов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще