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В 2024 г. Санкт-Петербурге в три раза вырос спрос на отечественные платформы для бизнес-коммуникаций

ПАО «МТС» проанализировала спрос на отечественные решения для бизнес-коммуникаций на Северо-Западе в 2024 г. За год бизнес Санкт-Петербурга и Ленобласти стал проводить в три раза больше деловых встреч и вебинаров с помощью платформы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активно бизнес-коммуникации в онлайн переводили компании из сферы оптовой, розничной торговли, ИТ и телекома, образования, промышленности, финансов и консалтинга.

Растет спрос у петербургских предпринимателей и на инструменты для коммуникаций на базе искусственного интеллекта. Так, в 2024 г. Санкт-Петербург вошел в топ-15 городов, в которых часто проводили совещания с помощью цифрового ассистента.

Чаще всего ИИ-помощника на деловых встречах использовали для включения замены или размытия фона (22% случаев применения инструмента по стране). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов).

Аналитики добавляют, что в 2024 г. в российских регионах стали в три раза чаще проводить онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), чем вебинары (например, онлайн-лекции). В то же время количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» превысило 33 млн — показатель вырос на 13% по сравнению с 2023 г.

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