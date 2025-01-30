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В Бурятии втрое увеличился спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

МТС зафиксировала рост подключений к российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Республики Бурятия. В 2024 г. спрос на онлайн-платформу увеличился втрое по сравнению с 2023 г.

По данным аналитиков «МТС Линк», чаще всего сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали образовательные учреждения Бурятии, в частности тренинговые компании и онлайн-школы. На втором месте оказался госсектор, на третьем — компании, предлагающие услуги для бизнеса.

Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная в Бурятии – включение замены или размытия фона, ее выбирает почти половина пользователей. На втором месте — шумоподавление. И на третьем по популярности стало использование искусственного интеллекта в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары.

«Причины роста интереса бизнеса и госучреждений республики, проявленного к нашей платформе «МТС Линк», заключаются в ее универсальности и многофункциональности, которые отвечают новым цифровым тенденциям. Например, с недавнего времени мы запустили функцию ИИ-помощника для встреч, который может сам подвести итоги онлайн-собраний, составить информационные сводки и даже выделить ключевые моменты обсуждений в чатах», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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