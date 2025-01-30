«ЮMoney» расширили возможности оплаты смартфоном для иностранцев

Финтех-компания «ЮMoney» запустила сервис бесконтактной оплаты «ЮMoney Pay» («ЮPay»). Теперь иностранные туристы и другие пользователи могут оплачивать офлайн-покупки и снимать наличные в банкоматах, используя смартфон. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Сервис доступен в мобильном приложении «ЮMoney» для смартфонов с NFC на базе Android. Никакое другое приложение скачивать не нужно.

«В преддверии празднования Китайского Нового года в Москве и Санкт-Петербурге, куда традиционно приезжают сотни иностранцев, мы дали пользователям возможность оплачивать офлайн-покупки смартфоном. Чтобы платить телефоном в магазинах и кафе, нужно только приложение «ЮMoney» последней версии, где уже есть «ЮMoney Pay». Добавляете в него виртуальную или пластиковую карту «Мир» от «ЮMoney» — и сразу можно платить», — отметил директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Если у пользователя еще нет карты «Мир», то бесплатная виртуальная карта выпустится автоматически при первом входе в приложение.

Комиссий за использование сервиса нет.

«ЮMoney» начали выпускать карты для иностранных туристов в ноябре 2023 г., получить карту можно в аэропорту Шереметьево. За год карты были выданы пользователям более чем из 80 стран, в том числе участникам Всемирного фестиваля молодежи и иностранным специалистам, которые приезжают в Россию по программе стажировок InteRussia. Больше всего идентификаций (81%) приходится на граждан Китая.