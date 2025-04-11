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«Ростелеком» вошел в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем

Правительство РФ включило «Ростелеком» в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем (ГИС). Хостинг-услуги оказывает «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком»).

Согласно законодательству РФ, операторы ГИС, муниципальных информационных систем, информационных систем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений могут пользоваться услугами только тех провайдеров, которые включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ и опубликованный в реестре Роскомнадзора. Провайдеры хостинга обязаны соблюдать требования о защите информации, к вычислительной мощности, а также использовать сертифицированные ФСБ средства криптографической защиты. «Ростелеком» и «РТК-ЦОД» вошли в число пяти российских компаний, инфраструктура которых соответствует всем требованиям Минцифры и представлена в этом перечне.

Дмитрий Панышев, директор по взаимодействию с органами государственной власти «РТК-ЦОД», сказал: «Данная норма закона была внедрена для повышения уровня информационной безопасности и защиты ИТ-инфраструктуры государственных учреждений. Включение провайдеров в специальный перечень гарантирует, что государственные информационные системы будут размещаться только на надежных и защищенных платформах, соответствующих высоким стандартам Минцифры. Это важный шаг для обеспечения кибербезопасности критически важных государственных данных и систем».

Компании, вошедшие в перечень, обязаны являться российским юридическим лицом, а также взаимодействовать с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

«РТК-ЦОД» обеспечивает работу государственных систем разных уровней: ЕПГУ, Гособлака, Россреестра, Социального фонда России и других социально значимых ГИС.

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