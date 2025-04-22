SpaceWeb запустил облачный сервис Kubernetes

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил линейку облачных сервисов и подключил Kubernetes. Новый продукт будет полезен для веб-студий и стартапов, которым необходимо управлять высоконагруженными приложениями, API-сервисами и проектами в облаке. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Kubernetes предназначен для создания и поддержки микросервисных архитектур и используется для управления контейнерами и оркестрации приложений. Сервис позволяет упростить процесс развертывания, масштабирования и управления облачными инфраструктурами.

«Мы продолжаем развивать облачную платформу SpaceWeb и регулярно расширяем портфель наших облачных продуктов. Kubernetes это “must have” услуга для тех наших клиентов, которые активно используют облачные сервисы для своих задач. Разворачивание и обслуживания кластеров K8s требуют профессиональных навыков, поэтому наша техподдержка всегда готова помочь с первоначальной установкой и настройкой», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.