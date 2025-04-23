Пользователям «VK Рекламы» стал доступен обещанный платеж

Рекламодатели «VK Рекламы» могут воспользоваться новой опцией обещанный платеж. Она позволит не останавливать рекламные кампании, сохраняя их эффективность, даже если в рекламном кабинете закончились средства и нет возможности оперативно пополнить счет.

Обещанный платеж доступен для физических лиц. Чтобы им воспользоваться, нужно добавить в личный кабинет ИНН, а также на протяжении трех месяцев (без перерыва) запускать рекламные кампании на сумму не менее 10 тыс. руб. ежемесячно.

Сумма обещанного платежа рассчитывается из учета среднего месячного оборота рекламодателя. При этом, если у пользователя нет возможности оплатить сумму сразу, то у него будет еще 30 дней, чтобы пополнить счет и вернуть денежные средства.

Оформление происходит в несколько кликов в разделе «Бюджет» во вкладке «Обещанный платеж». Система сама рассчитает и покажет максимальную сумму платежа и сроки его погашения. Далее рекламодатель сможет ввести нужную ему сумму и нажать «Получить». Взятый обещанный платёж появится в списке транзакций. У каждого платежа есть собственные кнопки для погашения.