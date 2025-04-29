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RUVDS модернизировал дата-центр Rucloud и нарастил объем мощностей на 20%

Хостинг-провайдер RUVDS провел модернизацию собственного дата-центра Rucloud в Королеве. Принятые меры позволили на 20% увеличить объем вычислительных мощностей и нарастить общую энергоемкость ЦОД на 25% – до 1,5 МВт. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

В частности, на площадке были введены новые серверные стойки, подведено дополнительное электропитание, увеличена емкость ИБП и произведена замена части батарейных блоков. Также была обновлена электрическая схема и проводка, увеличена мощность системы охлаждения в модуле. Обновлению подверглась система пожарной безопасности: произведено техническое обслуживание модуля газового типа с целью поддержания нормативных значений, а также модернизирована система датчиков пожаротушения, приемно-контрольных и управляющих блоков управления – в соответствии с вступившим в силу 1 декабря 2024 г. приказом Росстандарта от 24.10.2024 № 1497-ст по внесению изменений в ГОСТ Р 59636-2021.

«Площадка в Королеве – наша крупнейшая локация: дата-центр в течение нескольких лет был законтрактован клиентами на 90%. Текущее увеличение подведенной мощности позволяет осуществить масштабирование действующих заказчиков, а также предоставить возможность размещения своей инфраструктуры для новых клиентов», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

В ходе процесса модернизации дата-центр работал в штатном режиме, в нем эксплуатировалось оборудование, обеспечивающее работу клиентов RUVDS. Миграция ИТ-оборудования, монтажные работы и проектные испытания были осуществлены абсолютно бесшовно.

Дата-центр Rucloud был введен в эксплуатацию в 2015 г., став первой локацией, доступной для заказа виртуальных серверов RUVDS. Площадка сертифицирована ФСТЭК по классу технической защиты конфиденциальной информации и соответствует стандартам ГOCT P ИCO/MЭK 27001-2006 (ISO/IEC 27001-2006) и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). На данный момент в активе RUVDS числятся вычислительные мощности в 16 дата-центрах, семь из которых расположены за пределами страны.

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