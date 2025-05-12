Клиенты «Ингосстраха» и пользователи «Инго Экосистемы» смогут оплатить медицинские услуги ингорублями в приложении «Будь Здоров»

«Инго Экосистема» и сеть клиник «Будь Здоров» упростили оплату медицинских услуг ингорублями (валюта экосистемы, курс при оплате услуг клиники: 1 ингорубль = 1 руб.) — теперь совершать ее можно онлайн в мобильном приложении клиники. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Инго Экосистемы», а также быть клиентом СПАО «Ингосстрах» в рамках программы ДМС. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстраха».

В мобильном приложении «Клиника Будь Здоров» в меню «Профиль» нужно выбрать пункт «Ингосстрах-Бонус» и осуществить вход в личный кабинет программы лояльности. После этого в приложении отобразится баланс бонусного счета в ингорублях. Ими можно оплатить услуги клиники почти в полном объеме (до 99,9%).

«С момента запуска в ноябре прошлого года партнерской программой «Инго Экосистемы» и «Будь Здоров» уже воспользовались почти 2000 наших клиентов. В среднем с каждого визита в клинику они экономили около 2700 руб. Мы рассчитываем, что интеграция онлайн-оплаты ингорублями в приложение «Будь Здоров» позволит еще большему количеству клиентов оценить преимущества Инго Экосистемы», — сказала вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь.

Также пациентам клиники «Будь Здоров» по-прежнему будут доступны сертификаты на сумму от 1 тыс. до 10 тыс. ингорублей для оплаты в кассах клиники. Они суммируются с другими акциями и специальными предложениями сети. При оплате медицинских услуг можно применить несколько сертификатов.

«В начале 2024 г. мы запустили новое мобильное приложение, которое скачали уже более 164 тысяч пользователей. Пациентам доступен расширенный функционал: запись на прием к врачу, доступ к единой электронной медкарте с историей посещений, результатами анализов и рекомендациями врачей, оплата медицинских услуг, телемедицинский модуль. Мы постоянно совершенствуем наше приложение, добавляя новые опции. С таким цифровым сервисом заботиться о своем здоровье можно буквально в один клик. А онлайн-оплата ингорублями позволяет пациентам экономить и повышает уровень сервиса и качество обслуживания», — отметил генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.