Новые калькуляторы по госзакупкам в «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включены новые калькуляторы: калькулятор лимитов от СГОЗ по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения заявок по 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

С помощью калькуляторов специалисты смогут сделать расчеты, а также узнать о нюансах, которые нужно учитывать.

Новый «Калькулятор лимитов от СГОЗ по 44-ФЗ» поможет: рассчитать максимальный объем закупок у единственного поставщика; определить необходимый минимальный объем (25%) закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Новый «Калькулятор обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ» поможет правильно рассчитать и установить точный процент, сумму обеспечения с учетом основных особенностей. Инструмент учитывает требования антидемпинговых мер, защищающих от недобросовестности, в части увеличения значения обеспечения.

Новый «Калькулятор обеспечения заявок по 44-ФЗ» поможет рассчитать и установить точную сумму обеспечения в процентах и рублях от суммы НМЦК (или МЗЦК).

Все калькуляторы регулярно актуализируются. Результаты расчетов можно распечатать или сохранить в Word.

Перейти к калькуляторам можно сразу со стартовой страницы системы «КонсультантПлюс» по ссылке «Калькуляторы».