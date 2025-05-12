Покупатели все чаще идут за продуктами в онлайн

За первые три месяца 2025 г. объем онлайн-продаж продуктов питания достиг 396 млрд руб., заняв долю в 13% от общего объема онлайн-торговли в России (3,1 трлн руб.). Для сравнения, пять лет назад (по итогам 1 квартала 2020 г.) объем продуктового онлайн-ритейла составлял всего 29 млрд руб. или 5% от общего объема онлайн-торговли в России (572 млрд руб.). Об этом CNews сообщили представители IBC Real Estate.

В структуре онлайн-продаж категория продуктов питания второй год подряд не только опережает темпы роста рынка в целом, но и является наиболее быстрорастущим. Так, по итогам 2024 г. объем продаж продуктового онлайн-ритейла увеличился на 54%, в то время как рынок онлайн-торговли в целом вырос на 39%. Ключевые причины такого внушительного роста сегмента – повышение лояльности и уровня доверия потребителей к доставке продуктов, расширение ассортиментных линеек, а также стремительный рост цен.

IBC Real Estate Динамика доли онлайн-продаж по сегментам, I квартал 2020 и 2025 года, %

Значительное повышение эффективности и скорости логистики, а также качества доставляемых товаров способствовали укреплению потребительских привычек и увеличению частотности заказов. На такой динамике сказался рост популярности готовой еды и значительное расширение ассортимента в данном сегменте. Кроме того, продукты – одна из наиболее быстрорастущих в цене категорий, что также способствовало увеличению объемов продаж.

IBC Real Estate Продуктовый онлайн-ритейл: динамика онлайн-продаж, 2019–2025, млрд рублей

Количество заказов в категории продуктов питания по итогам I квартала 2025 г. составило 255 млн шт. или 11% от общего объема заказов. Для сравнения, в I квартале 2020 г. на продукты питания приходилось всего около 16 млн заказов. По итогам 2025 г. IBC Real Estate прогнозирует увеличение показателя до 1,2 млрд шт., что обеспечит рост на 35% г/г.

Благодаря усилению интеграции онлайн в повседневную жизнь, а также значительному прогрессу игроков рынка в части клиентского сервиса, заказ товаров посредством онлайн входит в повседневную привычку у населения. Данный тренд способствует увеличению количества заказов и, что немаловажно, спонтанных покупок. Если ранее потребление продуктов питания через онлайн носило плановый характер и предполагало закупки впрок, то на сегодня практика спонтанных заказов с небольшой корзиной становится новой нормой. На фоне такой трансформации, значительного роста количества заказов и усиления нагрузки на логистику, игроки адаптируются и вводят минимальную стоимость заказа или минимальную стоимость для получения бесплатной доставки.

IBC Real Estate Продуктовый онлайн-ритейл: динамика количества заказов, 2019–2025, млн штук

Тем не менее, рынок продуктового онлайн-ритейла все еще имеет потенциал для дальнейшего развития. Так, если доля онлайн в общем обороте розничной торговли составляет сегодня 20%, то в категории продуктов питания на формат приходится только 4% от всех продаж.

«Продуктовый онлайн-ритейл продолжает демонстрировать высокие темпы роста, опережая другие сегменты рынка и оставаясь одним из самых перспективных направлений электронной коммерции. В условиях усиливающейся консолидации рынка на универсальных маркетплейсах продукты питания остаются единственным сегментом онлайн-рынка, доля которого в общем объеме продаж продолжает возрастать. Дальнейшему росту сегмента способствует стремительное развитие крупнейших игроков, которые в условиях постоянной трансформации потребительского поведения стремятся не только своевременно удовлетворять потребности покупателей, но и работают на опережение, формируя лучшие практики, сервисы и услуги для потребителей», – отметил Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate.