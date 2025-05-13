Beauty-GPT от LUUK пополняется новой функцией распознавания косметики по фото: теперь о составе можно узнать за секунды

Современные пользователи все чаще выбирают осознанный уход, опираясь на составы и индивидуальные потребности кожи. При этом до сих пор остается нерешенным и полным стереотипов ответ на вопрос: как быстро и безошибочно понять, подойдет ли средство конкретному человек.

Приложение LUUK — искусственный интеллект для индустрии красоты и косметической медицины — предлагает технологичный ответ. Теперь в LUUK доступна новая функция: достаточно сделать фото косметического продукта, чтобы получить полный анализ состава и индекс совместимости со своей кожей. Об этом CNews сообщили представители LUUK.

Система распознает продукт по изображению, анализирует ингредиенты и оценивает каждый компонент с точки зрения эффективности и безопасности для конкретных задач: чувствительность, акне, морщины, сухость, воспаления и других. На основе этих данных рассчитывается индекс совместимости — ключевой показатель, по которому пользователь может понять, подходит ли продукт его типу и состоянию кожи.

Интерфейс функции максимально интуитивный. Пользователю достаточно: сделать фото продукта; подождать несколько секунд, пока система обработает изображение; подтвердить информацию о средстве для следующего этапа анализа; получить подробную карточку с составом, оценкой каждого ингредиента и рекомендацией.

Новая функция особенно удобна в магазине, в поездке или при анализе собственной косметички: чтобы узнать больше о средстве, не нужно искать его в интернете или читать мелкий шрифт на упаковке — достаточно открыть приложение LUUK и навести камеру на выбранный продукт.

«Забудьте о субъективных рейтингах. С LUUK вы получаете прозрачный и детальный разбор косметики на уровне каждого ингредиента. Это позволяет выбирать осознанно, быстро находить нужное и избегать неудачных покупок», — сказал Павел Иванов, директор по продукту LUUK.

LUUK продолжает развиваться как экосистема умного ухода, где технологии служат интересам пользователя. В приложение уже встроены Beauty-GPT, а также алгоритм FRATA, который за несколько секунд определяет тип кожи, выявляет наличие и степень выраженности различных проблем (например, акне, мешки под глазами, морщины и покраснения) и дает персональные рекомендации.