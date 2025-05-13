CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: на Кубани помолодели дачники

Жители края стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала 2025 г. количество пользователей онлайн‑ресурсов с практическими рекомендациями для дачников увеличилось на 29% по сравнению с тем же периодом 2024 г. При этом максимальный рост интереса к теме зафиксирован среди подростков 14‑17 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются южные дачники в возрасте от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится почти треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 38%.

В 2025 г. наблюдается значительный рост использования цифровых платформ с рекомендациями по огородничеству среди жителей региона младше 17 лет. За год число молодых садоводов возросло на 58%. Аудитория от 35 до 44 лет увеличилась на 27%, в то же время пользователей в возрасте от 55 до 64 лет стало больше всего на 19%.

Женщины ожидаемо пользуются цифровыми сервисами для дачников в 1,5 раза чаще мужчин. Хотя стоит отметить, что за год число дам на сайтах и в приложениях увеличилось на 17%, тогда как мужчин среди пользователей стало больше на 26%. Как правило, жители Краснодарского края активно посещают такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы трафика превышают среднегодовой показатель на 48%.

«Ежегодно наблюдаем так называемую сезонную миграцию, когда в теплое время года горожане проводят много времени на дачах. Мы уже подготовили сеть к нагрузке в крупных районах края: Динском, Крымском, Усть-Лабинском, Мостовском и других. Теперь получить советы от экспертов по уходу за плодовыми деревьями, делиться фото цветов и кустарников, отдыхать за просмотром видео, пережидая дождь, можно будет, не беспокоясь о качестве связи», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Признано банкротом юрлицо старейшего интернет-магазина России

«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения

Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153