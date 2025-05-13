«МегаФон»: на Кубани помолодели дачники

Жители края стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала 2025 г. количество пользователей онлайн‑ресурсов с практическими рекомендациями для дачников увеличилось на 29% по сравнению с тем же периодом 2024 г. При этом максимальный рост интереса к теме зафиксирован среди подростков 14‑17 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются южные дачники в возрасте от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится почти треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 38%.

В 2025 г. наблюдается значительный рост использования цифровых платформ с рекомендациями по огородничеству среди жителей региона младше 17 лет. За год число молодых садоводов возросло на 58%. Аудитория от 35 до 44 лет увеличилась на 27%, в то же время пользователей в возрасте от 55 до 64 лет стало больше всего на 19%.

Женщины ожидаемо пользуются цифровыми сервисами для дачников в 1,5 раза чаще мужчин. Хотя стоит отметить, что за год число дам на сайтах и в приложениях увеличилось на 17%, тогда как мужчин среди пользователей стало больше на 26%. Как правило, жители Краснодарского края активно посещают такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы трафика превышают среднегодовой показатель на 48%.

«Ежегодно наблюдаем так называемую сезонную миграцию, когда в теплое время года горожане проводят много времени на дачах. Мы уже подготовили сеть к нагрузке в крупных районах края: Динском, Крымском, Усть-Лабинском, Мостовском и других. Теперь получить советы от экспертов по уходу за плодовыми деревьями, делиться фото цветов и кустарников, отдыхать за просмотром видео, пережидая дождь, можно будет, не беспокоясь о качестве связи», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.