«МегаФон»: на Ставрополье помолодели дачники

Жители региона стали активнее интересоваться садоводством и огородничеством. С января по май 2025 г. они заходили на онлайн-ресурсы с рекомендациями для дачников на 31% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом максимальный рост интереса зафиксирован среди подростков 14-17 лет, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются ставропольские дачники в возрасте от 35 до 44 лет. К этой возрастной группе относится каждый третий посетитель тематических ресурсов. С незначительным отставанием идут абоненты оператора 55-64 лет, они составляют 17% пользователей.

Самыми впечатляющими темпами за год приросла региональная аудитория младше 17 лет, увлеченная сайтами и приложениями для огородников. За 12 месяцев она увеличилась более чем на 30%. Далее идут пользователи 45-54 лет (+20%) и 55-64 лет (+17%). При этом ставропольцы от 18 до 24 лет несколько растеряли тягу к садоводству — за год их число снизилось на 7%.

Сайтами и приложениями для дачников в регионе чаще пользуются женщины (77%). За год их стало больше на 23%, у мужчин этот показатель оказался чуть меньше — 18%. Как правило, жители Ставропольского края активно посещают такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объем трафика превышает среднегодовой показатель в 2,5 раза.

«Каждый год мы видим рост интернет-трафика на дачах на 15-20%. Мы заранее готовим инфраструктуру к увеличению нагрузки в местах сезонного проживания, устанавливаем новое и “прокачиваем” существующее телеком-оборудование. После проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 15% в садовых товариществах “Радонеж”, “Юбилейное”, “Дружба”, “Авиатор-1”. Сейчас огородники могут быстрее загружать видео с полезными советами по уходу за грядками и делиться фото урожаев, а также общаться с близкими онлайн без прерываний», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.