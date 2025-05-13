CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: на Ставрополье помолодели дачники

Жители региона стали активнее интересоваться садоводством и огородничеством. С января по май 2025 г. они заходили на онлайн-ресурсы с рекомендациями для дачников на 31% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом максимальный рост интереса зафиксирован среди подростков 14-17 лет, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются ставропольские дачники в возрасте от 35 до 44 лет. К этой возрастной группе относится каждый третий посетитель тематических ресурсов. С незначительным отставанием идут абоненты оператора 55-64 лет, они составляют 17% пользователей.

Самыми впечатляющими темпами за год приросла региональная аудитория младше 17 лет, увлеченная сайтами и приложениями для огородников. За 12 месяцев она увеличилась более чем на 30%. Далее идут пользователи 45-54 лет (+20%) и 55-64 лет (+17%). При этом ставропольцы от 18 до 24 лет несколько растеряли тягу к садоводству — за год их число снизилось на 7%.

Сайтами и приложениями для дачников в регионе чаще пользуются женщины (77%). За год их стало больше на 23%, у мужчин этот показатель оказался чуть меньше — 18%. Как правило, жители Ставропольского края активно посещают такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объем трафика превышает среднегодовой показатель в 2,5 раза.

«Каждый год мы видим рост интернет-трафика на дачах на 15-20%. Мы заранее готовим инфраструктуру к увеличению нагрузки в местах сезонного проживания, устанавливаем новое и “прокачиваем” существующее телеком-оборудование. После проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 15% в садовых товариществах “Радонеж”, “Юбилейное”, “Дружба”, “Авиатор-1”. Сейчас огородники могут быстрее загружать видео с полезными советами по уходу за грядками и делиться фото урожаев, а также общаться с близкими онлайн без прерываний», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Признано банкротом юрлицо старейшего интернет-магазина России

«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения

Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153