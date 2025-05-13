Объем рынка блогеров в России в 2024 году достиг порядка 60 млрд рублей

Комитет по Influence Marketing Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) при участии Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) опубликовал результаты первого комплексного исследования объема российского рынка блогеров. По экспертной оценке, основанной на данных аналитических платформ WhoIsBlogger и Yoloco, совокупный объем рынка в 2024 г. составил порядка 57-60 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители АКАР.

Согласно результатам исследования, 80% всех инвестиций приходятся на 500 крупнейших рекламодателей, оставшиеся 20% — на десятки тысяч брендов из сегмента СМБ. Лидирующую долю бюджета удерживает YouTube с 47,9% (объем 27,6 млрд руб.). Telegram и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) занимают примерно по 20% (по 11,5–11,6 млрд руб.). Далее следует VK с долей 11,2% и объемом порядка 6,5 млрд рублей. Twitch и Rutube пока остаются нишевыми платформами, с долей менее 1% каждая — 0,4 млрд руб. и 0,3 млрд руб. соответственно.

Такое распределение подтверждает смещение интереса брендов в сторону визуального видеоконтента, а также подчеркивает важность максимально широкого количества категорий и тематик контента для популярности платформ в целом.

Оценка охватывает ключевые форматы — видеоинтеграции, посты, сторис — на ведущих площадках: YouTube, Telegram, VK, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Rutube и Twitch. Впервые в рамках одной методологии системно учтены как бюджеты крупнейших рекламодателей, так и фрагментированные размещения малого и среднего бизнеса, ранее не попадавшие в официальную статистику. Расчеты основаны на данных о количестве размещений и просмотров, сопоставленных с актуальными средневзвешенными показателями CPV и CPU по каждому формату и категории блогеров. Использование двух независимых измерителей позволило получить сбалансированную и репрезентативную картину рынка.

Аполлинария Двуреченская, сопредседатель комитета АКАР, операционный директор Okkam Creative: «Нам удалось разработать прозрачную методологию, которая станет базой для регулярных измерений. Один из ключевых инсайтов — объем рынка блогеров оказался существенно выше прежних представлений. В процессе измерений мы выявили заметный объем размещений у малого и среднего бизнеса. Для этого сегмента блогеры зачастую — единственный доступный маркетинговый инструмент. На данный момент реальный объем рынка приближается к отметке 60 млрд руб. — это экспертный подсчет, основанный на данных двух измерителей».

Антон Белашов, сопредседатель комитета АКАР, управляющий директор Content+ (входит в Group4Media): «Инфлюенс-маркетинг в России переходит от интуитивных закупок к этапу аналитики и стандартизации. Мы получили обоснованную оценку не только общего объёма, но и внутренней структуры рынка. Это дает брендам уверенность в принятии решений и позволяет выстраивать медиастратегии на равных с другими каналами».

По мнению экспертов, принятые в сентябре 2024 г. ограничения на рекламу на ряде зарубежных платформ могут стать фактором стагнации в 2025 г. В текущих условиях рынок, скорее всего, сохранит достигнутый объем, но не покажет значимого роста. В планах комитета АКАР — расширение исследования: включение TikTok, более нишевых социальных платформ, а также углубленная аналитика по категориям брендов и доработка модели оценки сегмента СМБ.