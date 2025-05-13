«Почта Mail» рассказала, какой вид мошенничества был популярен на майских праздниках

В период с 1 по 11 мая 2025 г. эксперты «Почты Mail» зафиксировали резкий рост активности киберпреступников, использующих метод спуфинга. Показатели по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 19%. Этот вид мошенничества заключается в подделывании адресов отправителей, чтобы выдать себя за кого-то другого. Об этом CNews сообщили представители VK.

Цель таких рассылок — обмануть пользователей, украсть их личные данные или получить финансовую выгоду. Количество таких писем за первые две недели мая составило более 44 млн от всех блокируемых писем со спамом и мошенничеством.

С помощью антиспам-систем, в основе которых ИИ обезличено выявляет подозрительные ссылки и различные вирусы, «Почте Mail» удалось заблокировать все подобные письма и не допустить их получение пользователями. Такие предложения имели различные по своему виду ссылки, но при этом вели на один и тот же мошеннический сайт.

«Рост количества атак свидетельствует о неугасающем интересе киберпреступников к социальной инженерии и финансовым схемам. С 2016 г. мы одни из немногих поддерживаем политику DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) для защиты пользователей. Протокол позволяет эффективно предотвращать подделку домена и мошеннические атаки. Спуфинг по сей день остается на высоком уровне и модернизируется под внешние обстоятельства. Наша задача — чтобы ни одно из вредоносных писем не дошло до наших пользователей», — сказал Дмитрий Моряков, руководитель команды спам-анализа «Почты Mail».

Команда «Антиспама Почта Mail» постоянно улучшает модели машинного обучения для защиты пользователей, обучая их на новых типах мошеннических писем. Благодаря технологиям ИИ такие рассылки точно выявляются и блокируются еще до попадания в папку «Входящие», обеспечивая надежную защиту от различных видов писем с мошенничеством.