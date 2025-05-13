В онлайн-систему Doma.ai интегрирован мониторинг инженерных систем дома от MasterSCADA

Расширена функциональность онлайн-системы цифрового управления многоквартирными домами Doma.ai — теперь пользователям доступен централизованный мониторинг инженерного оборудования с системой автоматизации от MasterSCADA. Отслеживание состояния и управление возможно в CRM-платформе и в приложении, то есть непосредственно в интерфейсе Doma.ai.

Благодаря интеграции кроссплатформенного продукта MasterSCADA управляющие компании и ТСЖ могут подключать инженерные проекты как отдельных зданий, так и группы домов в составе жилого комплекса, квартала или микрорайона, при любой этажности и при оборудовании любой сложности.

В одном окне Doma.ai диспетчер получает доступ к ключевым инженерным объектам: отопления, водоснабжения, вентиляции, освещения, лифтам, видеонаблюдения и безопасности. Данные отображаются в привычном для сотрудника интерфейсе Doma.ai, поэтому дополнительного обучения персонала не требуется. Диспетчер может настроить уведомления и триггеры по определенным событиям.

Управлять системами автоматизации и проверять их показания можно в веб-платформе Doma.ai, в мини-приложении MasterSCADA, и делать все это со своего мобильного телефона — в любом месте и в любое время, что важно при повышенном контроле за оборудованием и скоростью реагирования на инциденты.

Решения MasterSCADA позволяют по-разному создавать проекты систем диспетчеризации зданий с полным набором функций — от мониторинга до управления оборудованием.

«К платформе Doma.ai вы можете подключить систему мониторинга и управления инженерным оборудованием, реализованную как в среде разработки MasterSCADA, так и созданную с помощью сервиса MasterBMS», — сказала владелец продуктов MasterSCADA Галина Веселуха.

Управляющие компании и ТСЖ получают от автоматизации мониторинга инженерных систем реальные преимущества. Постоянный сбор данных позволяет своевременно выявлять риски в работе оборудования, что продлевает срок его эксплуатации и упрощает планирование модернизации и, конечно же, предупреждает аварийные ситуации. Аналитика помогает оптимизировать потребление энергоресурсов и сократить расходы на эксплуатацию. Все процессы становятся прозрачными и прогнозируемыми, что для жителей означает большую безопасность и комфорт.

«Интеграция Doma.ai с MasterSCADA — это шаг к полному контролю за жизнью здания и эффективной современной диспетчеризации. Теперь мониторинг за инженерией вы можете вести на том же уровне, что и серьезные промышленные предприятия. Вы получаете возможности дистанционной настройки и автоматического запуска оборудования по определенным параметрам, а также полезное построение аналитических трендов. С таким ресурсом цифровизация управления домом — не просто модное слово, а практический инструмент», — сказал руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai Сергей Лялин.