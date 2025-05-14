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«АНТ Технолоджис» зарегистрировала систему управления складским двором в Роспатенте

Компания «АНТ Технолоджис» объявляет об официальной регистрации программного обеспечения — системы управления складским двором ant Yard Management System (ant YMS) — в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Это подтверждает исключительные права компании на платформу и защищает ее от несанкционированного использования. Об этом CNews сообщили представители «АНТ Технолоджис».

ant Yard Management System — это специализированное облачное решение для автоматизации процессов на территории складов, распределительных центров и контейнерных терминалов. Система оптимизирует ключевые операции: умное планирование графика — автоматическое распределение временных окон для подъезда транспорта, сокращение простоев и очередей; контроль движения транспорта — мониторинг и управление перемещением транспорта по территории двора в режиме реального времени; управление доками и парковочными зонами — автоматизированное назначение мест для погрузки и стоянки, исключение хаотичного скопления машин; синхронизация работы персонала — координация действий сотрудников склада и водителей через единую цифровую платформу.

Внедрение ant YMS позволяет устранить логистические «узкие места», сократить время обработки грузов и увеличить пропускную способность складских комплексов.

«Регистрация ant Yard Management System в Роспатенте — важный шаг в развитии нашего продукта. Это не только защищает интеллектуальную собственность компании, но и подчеркивает инновационность решения. Мы продолжаем совершенствовать ant YMS и активно продвигать его на рынке», — сказал Александр Усов, генеральный директор «АНТ Технолоджис».

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