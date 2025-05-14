«Авито Путешествия»: количество бронирований загородных домов выросло на 87% за год, а квартир — на 38%

По сравнению с апрелем 2024 г. предложение увеличилось на 27% в сегменте посуточной аренды квартир и на 33% среди загородных объектов.

Эксперты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» назвали самые популярные направления на рынке краткосрочной аренды в апреле 2025 г. В отчетном месяце чаще всего россияне снимали квартиры посуточно в Московской области (доля: 28% от всех по стране), Ленинградской области (11%), Москве (8%), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (по 7%). Топ-20 представлен в таблице 1. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий».

По сравнению с апрелем 2024 г. в целом по стране количество бронирований посуточных квартир выросло на 38%. Положительная динамика отмечалась во всех регионах из топ-20. Самый заметный прирост эксперты зафиксировали в Крыму (+86%), Башкортостане (+57%), Волгоградской области (+56%), Красноярском крае (+55%), Свердловской (+51%) и Челябинской областях (+50%).

Предложение посуточных квартир год к году в целом по России выросло на 27%. В Волгоградской области — на 44%, в Калининградской — на 42%, в Нижегородской — на 41%, в Свердловской — на 33%, в Самарской — на 32%, в Москве — на 31%, в Ростовской области и Ставропольском крае — на 30% в каждом. Положительная динамика отмечалась во всех регионах из топ-20.

Что касается цен, то дешевле всего снять посуточную квартиру в 2025 году стоило в Челябинской (2500 руб. за ночь) и Тюменской областях (2600 руб.), Башкортостане и Воронежской области (по 2700 руб.), Самарской области (2800 руб.), Красноярском крае и Волгоградской области (по 2900 руб.). Самые высокие цены были в Москве (5100 руб. в сутки), Ленинградской (3700 руб.) и Московской областях, а также в Татарстане (по 3600 руб.).

В сегменте посуточной аренды загородных объектов самыми популярными направлениями апреля 2025 г. стали Московская (доля: 38% от всех по стране) и Ленинградская области (16%), Краснодарский край (5%), Адыгея и Ставропольский край (по 4%). Количество бронирований загородных домов год к году в среднем по стране выросло на 87%. Сильнее всего — в Северной Осетии (в 2,7 раза), Нижегородской области (в 2,5 раза), Крыму (в 2,2 раза), Карелии и Башкортостане (в 2,1 раза). Подробнее — в таблице 2.

Предложение загородных объектов на «Авито Путешествиях», доступных для посуточной аренды, год к году выросло на 33%. Самая заметная динамика среди регионов из топ-20 по числу бронирований была отмечена в Татарстане (+60%), Северной Осетии (+57%), Тюменской области (+53%), Башкортостане (+52%), Ленинградской (+49%) и Московской областях (+44%).

Дешевле всего арендовать загородный объект в апреле 2025 года можно было в Крыму (4500 руб. за ночь), Бурятии (5100 руб.), Ставропольском крае (5700 руб.), Дагестане (5900 руб.) и Республике Алтай (6200 руб.). Самые высокие средние цены эксперты зафиксировали в Санкт-Петербурге (13100 руб. в сутки), Татарстане (10600 руб.), Тюменской области (10400 руб.) и Северной Осетии (10200 руб.).

«В апреле россияне предпочитали короткие поездки на уикенд: в среднем они снимали загородные объекты на две ночи, а квартиры — на три. Также подобная длительность бронирований характерна для автомобильных поездок по спланированному маршруту: в каждой точке участники останавливаются на день-два, стараясь охватить максимум мест и получить как можно больше впечатлений за ограниченный период времени. Если говорить о количестве жильцов, то в среднем в посуточных квартирах в апреле останавливались вдвоем, а в загородных объектах — вчетвером», — сказал Артем Кромочкин, директор «Авито Путешествий».

Таблица 1. Динамика спроса и предложения в топ-20 регионов по числу бронирований посуточных квартир в апреле 2025 года, данные Авито Путешествий