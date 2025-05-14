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«Четыре Лапы» перевели сотрудников на цифровое обучение с помощью «МТС Линк»

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, обеспечила сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» доступом к решению для онлайн-обучения и вебинаров. Теперь сотрудники 563 филиалов сети проходят онбординг, повышение квалификации и тренинги дистанционно, без командировок в центральный офис компании. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Решение о разработке дистанционного обучения было принято на фоне масштабирования сети: за пять лет количество торговых точек выросло в 2,5 раза до 563 магазинов в разных регионах России. Кроме того, «Четыре Лапы» развивает не только сеть зоомагазинов, но и другие направления бизнеса: ветеринарные центры, салоны груминга, страхование питомцев, а также услуги по выгулу, передержке и пристройству домашних животных.

Ранее сотрудники сети проходили обучение очно – на восьмичасовых сессиях в центральном офисе компании. Дистанционный формат обучения позволил сделать процесс более гибким, сократить расходы и время на командировки, а также эффективнее использовать ресурс преподавателей и тренеров.

Платформа «МТС Линк» позволила компании «Четыре Лапы» создать базу для асинхронного обучения. Система автоматически записывает вебинары и через программу Webtutor публикует записи на онлайн-платформе. Занятия повышают вовлеченность обучающихся благодаря интерактивным механикам: тестам, голосованиям, квизам и другим заданиям. Сотрудники могут пересматривать прошедшие вебинары в любое удобное время.

«Постоянное повышение квалификации — важная часть работы в ритейле, и благодаря дистанционному формату мы выводим его на принципиально новый уровень. Дистанционное обучение стало основой карьерного трека в нашей розничной сети. Только в прошлом месяце посещаемость вебинаров составила более 8 000 человек, растет удовлетворенность сотрудников процессом обучения и развития, а также качество усвоенных знаний», — отметила руководитель отдела обучения и развития компании «Четыре Лапы» Светлана Строилова.

«Ритейл — фокусный сегмент для «МТС Линк»: мы обладаем большим опытом организации онлайн-коммуникаций в этой отрасли. Тем не менее запуск онлайн-обучения в компании «Четыре Лапы» — особенный проект для нас. Во-первых, масштабы этой сети позволяют в полной мере раскрыть потенциал нашей платформы. «МТС Линк» помогает делать вебинары действительно эффективными благодаря интерактивным элементам, автоматическому сбору статистики, ИИ-расшифровке и саммаризации, а также открытому API. При этом мы обеспечиваем стабильное качество видео и звука даже при слабом интернет-соединении. Во-вторых, наши решения помогают повышать квалификацию сотрудников, от которых зависит здоровье и благополучие домашних питомцев тысяч семей. Мы надеемся, что успех новой системы обучения в компании «Четыре Лапы» вдохновит и других ритейлеров попробовать дистанционный формат», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

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