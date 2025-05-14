GetCourse: более половины россиян готовы выделить на онлайн-курсы до 50 тыс. рублей

Платформа GetCourse провела исследование и выяснила, какую цену россияне готовы заплатить за онлайн-обучение в 2025 г. В исследовании приняло участие более 1200 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет из разных регионов страны. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Результаты показали, что больше половины россиян (58%) готовы выделить на онлайн-курсы от 15 до 50 тыс. руб. В частности, среди опрошенных с доходом от 50 до 100 тыс. руб. этот показатель еще выше — 70%. При этом 24% респондентов готовы вложить более 50 тыс. руб., и лишь 10% рассматривают курсы в пределах 5-10 тыс. руб. Еще 5% готовы потратить менее 5 тыс. руб., а 3% — в диапазоне 10-15 тыс. руб. Абсолютное число людей с заработной платой ниже 50 тыс. руб. совсем не рассматривают для себя возможность обучаться онлайн.

90% респондентов отметили, что планируют полностью самостоятельно покрыть затраты на обучение, 6% готовы приобрести курсы в рассрочку или кредит, а за 4% — заплатит работодатель.

Что касается тематики, то четверть участников опроса (24%) проявили интерес к курсам по нейросетям. Среди мужчин заинтересованность этим направлением выше: более 40%. Значительная часть опрошенных также заинтересована в изучении иностранных языков (30%), ИТ-программ (28%), курсов по дизайну (22%) и новой прикладной профессии (14%). Примерно одинаковый интерес респонденты проявили к бизнес-курсам (13%) и психологии и личностному развитию (12%). Меньше всего людей интересуют направления, связанные с эзотерикой (3%) и финансовой грамотностью (4%). Эти курсы утратили свою популярность.

Результаты исследования показали, что практически половина респондентов (43%) уже имела опыт онлайн-обучения в прошлом, 14% в 2025 г. впервые учатся в этом формате, а еще треть (33%) планирует начать учиться онлайн. Лишь 11% людей не имели опыта онлайн-обучения и не стремятся его получить.

Отвечая на вопрос, для чего респонденты записываются на онлайн-курсы, 31% указали, что хотят получить дополнительные навыки в текущей профессии. Почти одинаково распределилось также желание опрашиваемых увеличить доход и заняться новым хобби — 27% и 26%. Еще 11% участников нацелены на то, чтобы освоить новую специальность и 5% — открыть свое дело.

«На протяжении последних десяти лет мы наблюдали, как в обществе формируется привычка к новому формату контента — онлайн-курсам. Результаты опроса показывают, что эта привычка окончательно сформировалась: 90% аудитории либо уже учились или учатся онлайн, либо планируют это делать. С помощью такого обучения люди закрывают самые разные потребности: осваивают новые навыки и профессии, тренируются, занимаются саморазвитием, в конце концов, просто с пользой занимают свободное время. Это важный социальный тренд — онлайн-формат уравнивает в возможностях жителей разных регионов и упрощает логистику в освоении нового, а значит, делает распространение человеческого опыта значительно эффективнее», — сказал генеральный директор GetCourse Сергей Михайлов.