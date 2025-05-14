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«Купер» регистрирует отдельный бренд для направления B2B

Сервис доставки товаров из магазинов «Купер» подал заявку в Роспатент на регистрацию отдельного бренда для B2B-направления – «Купер.Бизнес». Этот шаг является частью стратегической трансформации бизнеса, направленной на развитие новых направлений и расширение клиентской базы.

Заявка подана на торговую марку «Купер.Бизнес» по МКТУ №09, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35 и 39. Речь идет об услугах по аренде складов, доставке, демонстрации товаров, электронных досках объявлений, различных товарах и прочем.

«В рамках стратегической трансформации бизнеса компания "Купер" развивает новые направления, включая B2B. Для удобства клиентов регистрируем новые товарные знаки, которые в том числе будут использованы на внешних мероприятиях», — отметили в пресс-службе сервиса.

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