МТС: Telegram Ads запускает новый плейсмент — реклама внутри ботов

Telegram расширяет возможности размещения рекламы: теперь в Евровом рекламном кабинете доступен новый плейсмент — реклама внутри чат-ботов. Обновление открывает дополнительные возможности для таргетинга и позволяет брендам взаимодействовать с более вовлеченной аудиторией. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевые особенности нового формата, известные на данный момент

Плейсмент: реклама внутри чат-ботов Telegram. Минимальный CPM: 1 евро. Можно рекламировать: канал, конкретный пост в канале, бот, мини-приложение (TMA), личный или бизнес-профиль.

Дополнительно есть возможность добавить аватар канала в объявление (+30% к CPM). Заголовок объявления совпадает с названием рекламируемого объекта (канала, профиля, бота или TMA).

Описание объявления можно кастомизировать. Текст до 160 символов. Гео-таргетинг: отсутствует. Выбор ботов для таргетинга: до девяти ботов — возможность расширить выбор через кнопку Add similar bots; от 10 и более — автоматическое добавление аналогов недоступно.

Чат-ботами в Telegram активно пользуются миллионы пользователей. Они охватывают широкий спектр тем и сценариев: от новостей и развлечений до финансов и клиентской поддержки. Новый плейсмент рекламы позволяет показывать объявления в конкретных ботах, чья аудитория максимально релевантна задачам бизнеса.

Популярные тематики чат-ботов в русскоязычном сегменте: новости и СМИ, игры, финансы, знакомства, спорт, музыка, кино, литература, здоровье и фитнес, туризм, образование маркетинг, клиентская поддержка и др.

Скоро обновление станет доступно и в кабинетах «Маркетолога Pro». Это цифровая рекламная платформа, разработанная МТС AdTech специально для агентств и крупного бизнеса. Она позволяет запускать рекламные кампании в Telegram Ads, myTarget в едином окне. «Маркетолога Pro» обеспечивает расширенные возможности таргетинга на основе Big Data МТС и внешних поставщиков данных.