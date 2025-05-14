CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

МТС: Telegram Ads запускает новый плейсмент — реклама внутри ботов

Telegram расширяет возможности размещения рекламы: теперь в Евровом рекламном кабинете доступен новый плейсмент — реклама внутри чат-ботов. Обновление открывает дополнительные возможности для таргетинга и позволяет брендам взаимодействовать с более вовлеченной аудиторией. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевые особенности нового формата, известные на данный момент

Плейсмент: реклама внутри чат-ботов Telegram. Минимальный CPM: 1 евро. Можно рекламировать: канал, конкретный пост в канале, бот, мини-приложение (TMA), личный или бизнес-профиль.

Дополнительно есть возможность добавить аватар канала в объявление (+30% к CPM). Заголовок объявления совпадает с названием рекламируемого объекта (канала, профиля, бота или TMA).

Описание объявления можно кастомизировать. Текст до 160 символов. Гео-таргетинг: отсутствует. Выбор ботов для таргетинга: до девяти ботов — возможность расширить выбор через кнопку Add similar bots; от 10 и более — автоматическое добавление аналогов недоступно.

Чат-ботами в Telegram активно пользуются миллионы пользователей. Они охватывают широкий спектр тем и сценариев: от новостей и развлечений до финансов и клиентской поддержки. Новый плейсмент рекламы позволяет показывать объявления в конкретных ботах, чья аудитория максимально релевантна задачам бизнеса.

Популярные тематики чат-ботов в русскоязычном сегменте: новости и СМИ, игры, финансы, знакомства, спорт, музыка, кино, литература, здоровье и фитнес, туризм, образование маркетинг, клиентская поддержка и др.

Скоро обновление станет доступно и в кабинетах «Маркетолога Pro». Это цифровая рекламная платформа, разработанная МТС AdTech специально для агентств и крупного бизнеса. Она позволяет запускать рекламные кампании в Telegram Ads, myTarget в едином окне. «Маркетолога Pro» обеспечивает расширенные возможности таргетинга на основе Big Data МТС и внешних поставщиков данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Microsoft уволит 7000 человек. Решение не будет связано «с индивидуальной эффективностью работников»

Цены на iPhone в Китае рухнули на треть из-за Xiaomi и Huawei

Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40%

Признано банкротом юрлицо старейшего интернет-магазина России

«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153