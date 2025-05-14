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На месте древнего поселения в Дагестане появилась современная мобильная связь

Более 18 тыс. жителей Сергокалинского района стала доступна скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора модернизировали телеком-оборудование на территории нескольких поселений, а также расширили инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 2100 МГц в селах Сергокала, Уркарах, Мюрего и Мамааул. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета в жилых кварталах, частных секторах и торговых точках. В селе Бурдеки, где люди жили еще до нашей эры, «МегаФон» стал первым оператором связи.

В зону покрытия новой базовой станции вошли как частные поселения, так и социальные, образовательные, медицинские учреждения, а также садовые питомники. По данным аналитиков «МегаФона», в селе Бурдеки каждый абонент ежемесячно тратит в среднем порядка 200 Гб трафика и это число продолжает увеличиваться.

«Потребление мобильного трафика в селах и малых городах республики растет с каждым месяцем. Так, в Сергокалинском районе за этот год пользователи загрузили на 50% больше интернет-данных, чем за аналогичный период 2024 г. Мы наблюдаем повышенный спрос на услуги беспроводного интернета в регионе и модернизируем сеть там, где это необходимо», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

В 2025 г. инженеры оператора расширили телеком-инфраструктуру в 30 населенных пунктах республики. Масштабная стройка обусловлена повышенной активностью пользователей мобильного интернета — в 2025 г. она выросла на 17% по сравнению с 2024 г.

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